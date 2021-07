El presidente del Gobierno español llega a EE.UU. en una gira económica

En la imagen, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. EFE/Olivier Hoslet/Pool/Archivo

Nueva York, 20 jul (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, llegó este martes a Nueva York para iniciar una gira de carácter económico por Estados Unidos con la que pretende atraer inversiones para España en un momento que considera clave con la puesta en marcha del Plan de Recuperación de su economía.

El avión de la Fuerza Aérea Española aterrizó en el aeropuerto de Nueva York poco antes de las 17:45 horas (21:45 GMT) y Sánchez se trasladó hasta el hotel en el que pernoctará durante su breve estancia en esta ciudad.

Su agenda oficial, que le llevará también estos días a Los Ángeles y San Francisco, la comenzará el miércoles con una entrevista en el canal MSNBC y tras la que mantendrá una reunión con representantes de varios fondos de inversión e instituciones como Blackstone, JP Morgan, Morgan Stanley, Soros o Bank of America.

También se verá con el consejero delegado de Bloomberg y exalcalde neoyorquino, Michel Bloomberg, y con Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo.

Además, inaugurará la nueva oficina económica y comercial de la embajada de España.

Durante su visita a Estados Unidos, Sánchez no se reunirá con el presidente estadounidense, Joe Biden, ni con ningún miembro de su administración.

Explica el Gobierno que el objetivo de esta gira no es político y que el momento actual recomienda que tenga unos fines principalmente económicos acudiendo a centros neurálgicos y exponiendo las oportunidades de inversión que ofrece España con la llegada de los fondos europeos y la puesta en marcha del Plan de Recuperación.

Desde Nueva York, el presidente del Gobierno español viajará a Los Ángeles, donde el jueves 22 de julio visitará junto al alcalde de esta ciudad, Eric Garcetti, el laboratorio de la NASA JPL, administrado por el Instituto Tecnológico de California.

Sánchez mantendrá además otro encuentro con altos ejecutivos de grandes productoras como Netflix, HBO y Universal y presidirá un evento de promoción de España como centro de producción audiovisual.

San Francisco será la última etapa de la gira, y en Silicon Valley visitará el día 23 el campus de Apple y se reunirá con su consejero delegado, Tim Cook.

Se entrevistará igualmente con el español Enrique Lores, presidente de HP, antes de dos encuentros más, uno con consejeros delegados de diversas compañías tecnológicas como Intel, PayPal o Qualcomm, y otro con representantes de una decena de fondos de capital riesgo también de carácter tecnológico.

Una cena organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España a la que asistirán responsables de empresas como Zoom o Youtube cerrará la agenda del viaje de Sánchez.