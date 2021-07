El presidente de Perú pide "mirar con optimismo el futuro" de su país

En la imagen, el presidente de Perú, Francisco Sagasti. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 19 jul (EFE).- El presidente de Perú, Francisco Sagasti, pidió este lunes a sus compatriotas "mirar con optimismo el futuro" de su país, tras la proclamación del izquierdista Pedro Castillo como presidente electo para el período 2021-2026.

Sagasti saludó, en un mensaje publicado en Twitter, "la proclamación de Pedro Castillo como presidente electo tras el anuncio de los resultados" que hizo este lunes el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Miremos con optimismo el futuro de nuestro país. A nueve días del bicentenario, que sea este el inicio de una nueva etapa de reconciliación, consenso y unidad", enfatizó el gobernante, quien entregará el mando a Castillo el próximo 28 de julio, día central del bicentenario de la independencia de Perú.

En posteriores declaraciones a la cadena local ATV Noticias, Sagasti dijo que, tras la polarizada campaña de la segunda vuelta electoral de su país, ahora todos los peruanos deben acepten "el veredicto de la ciudadanía en urnas".

"El resultado está claro. No solo en nuestro país va a haber un grupo de personas que se cuestiona la realidad, genera ideas diversas que no responden al marco legal ni a los procedimientos ni al sentir de la mayoría", comentó en alusión a los seguidores de la derechista Keiko Fujimori, la rival de Castillo, que alegan que se presentó un "fraude".

El gobernante también dijo que "no hay que sobredimensionar ni subestimar" cualquier amenaza a la democracia que pueda presentarse durante el próximo gobierno.

"El Perú tiene una serie de mecanismos de control, de balance, de supervisión. Es un poco difícil que el Perú una cosa como la que vemos en otros países", remarcó.

Castillo fue proclamado este lunes presidente electo de Perú, un mes y medio después de los comicios que ganó a Fujimori, quien retrasó su nombramiento con más de un millar de impugnaciones en las que denunció sin pruebas fehacientes un supuesto "fraude".

Después de declarar infundados los últimos recursos legales presentados por Fujimori, el JNE refrendó los resultados de la votación, donde Castillo obtuvo el 50,12 % de los votos válidos y un estrecho triunfo por apenas 44.263 votos sobre Fujimori.

Antes de la proclamación, Fujimori anticipó, en un pronunciamiento público, que respetará los resultados del JNE pese a que los calificó de "ilegítimos", por seguir considerando que hubo un "fraude" el día de la elección.