El empresario Jorge Pérez pone a la venta por 33 millones de dólares su mansión en Miami

Fotografía de archivo del 7 de diciembre de 2017 donde se muestra la obra "The Hunter" -El cazador- (2016), de Enrique Martínez Celaya, expuesta en uno de los salones de la vivienda del empresario inmobiliario y coleccionista de arte Jorge Pérez en Miami, Florida (Estados Unidos). EFE/Ana Mengotti

Miami, 20 jul (EFE).- El desarrollador inmobiliario Jorge Pérez, cuyo nombre lleva uno de los principales museos de arte de Miami, ha puesto a la venta por 33 millones de dólares su mansión frente al mar en el exclusivo barrio de Coconut Grove.

La lujosa mansión Villa Cristina situada en Hughes Cove, de 8.332 pies cuadrados (775 metros cuadrados) y enclavada en una propiedad de 40.222 pies cuadrados (3.736 metros cuadrados), dispone de 6 dormitorios, 7 baños, gimnasio, biblioteca, cocina gourmet y estacionamiento para dos vehículos.

Construida en 1996, la entrada privada de la vivienda está rodeada de árboles "que ocultan un jardín de esculturas y terrenos que lo dejarán sin aliento", señala en su página web la empresa de bienes raíces The Jill Zeder Group.

La fachada de la mansión con escalinata y tres plantas, amplios ventanales y suelos de piedra y madera es de traza veneciana, estilo "palazzo" y la propiedad ofrece vistas al mar con una piscina y cala privada con embarcadero y un "camino mágico" al aire libre que conduce a un spa y un salón privado.

El cubano-estadounidense Jorge Pérez es uno de los principales desarrolladores inmobiliarios del sur de Florida por medio de su empresa The Related Group, además de ser conocido por su importante colección de arte, una gran parte donada al museo que lleva su apellido y a otras instituciones.

En 2016, el empresario donó al Museo Pérez de Arte de Miami (PAMM) más de 170 piezas, entre lienzos, dibujos, fotografías, instalaciones y esculturas, que formaban parte de su colección particular.