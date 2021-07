El campeón Deportes Tolima arranca la defensa del título con una victoria

En la imagen, un registro de otra celebración de los jugadores del Deportes Tolima. EFE/José Jácome/Archivo

Bogotá, 19 jul (EFE).- El campeón Deportes Tolima arrancó este lunes la defensa del título de la liga colombiana con una victoria por 1-0 sobre el Deportivo Pereira en la primera jornada del Torneo Clausura, que lideran el América de Cali y el Millonarios tras vencer por 3-1 al Junior de Barranquilla y al Deportivo Pasto, respectivamente.

Durante la jornada, en la que fueron anotados 24 goles, el Atlético Nacional desaprovechó el domingo un 0-2 a favor en el primer tiempo y terminó empatando a 2-2 con el Envigado, mientras que el Deportivo Cali venció por 1-2 con un gol en el último minuto al Independiente Santa Fe en Bogotá.

. Estas son las claves de la primera jornada de la liga colombiana:

1. UN CAMPEÓN GANADOR

El Deportes Tolima se impuso al Pereira con una anotación del goleador Juan Fernando Caicedo, figura de la final del campeonato anterior ante el Millonarios, en el minuto 80.

El veterano artillero de 32 años anotó el gol del triunfo, que reflejó el dominio de su equipo durante todo el encuentro, al aprovechar un pase filtrado del extremo Anderson Plata y venció en el mano a mano al portero Harlen Castillo.

2. TRIUNFO SUFRIDO DEL ONCE CALDAS

El Once Caldas, dirigido por el exseleccionador de El Salvador Eduardo Lara, sufrió para vencer por 1 a 0 al recién ascendido Atlético Huila, en un duelo que desequilibró desde muy temprano con una anotación del creativo Harrison Otálvaro en el minuto 9.

El equipo de Manizales, campeón de la Copa Libertadores de 2004, perdió el balón pero se encontró con un rival poco creativo y profundo, que al final no pudo igualar.

El marcador pudo ser más amplio para el 'Blanco Blanco' pero el central Yoiver González, tras una mano en el área del defensor huilense Elvis González, estrelló el balón en el horizontal en el cobro del penalti en el 90.

3. EL REGRESO DE ROMÁN

Además de la victoria por 1-3 con dos tantos de Fernando Uribe y otro de Emerson Rodríguez -mientras que el Pasto igualó provisionalmente con anotación del veterano Carlos Hidalgo- el Millonarios tuvo otra muy buena noticia en la primera jornada del campeonato: el regreso del lateral Andrés Felipe tras cinco meses y cinco días de ausencia.

El defensor volvió a jugar después de que múltiples exámenes cardiológicos y estudios de genética demostraran que no tiene miocardiopatía hipertrófica, una anomalía cardiaca por la que se descartó en febrero su transferencia a Boca Juniors y que lo dejó por fuera de las canchas durante estos meses.

La última vez que el lateral de 25 años había jugado fue el pasado 13 de febrero en la sexta jornada de la liga colombiana en un partido en el que el Millonarios cayó por 1-0 contra La Equidad y que se disputó días antes de su viaje a Argentina para el fichaje frustrado por el conjunto Xeneize.

4. TRIUNFO AGÓNICO

Un gol del centrocampista Andrés Balanta en el minuto 93 apagó las esperanzas del Independiente Santa Fe, que cayó por 1-2 el sábado en su casa, el estadio El Campín de Bogotá, ante el Deportivo Cali.

El partido no tuvo un claro dominador en el inicio pero los caleños, dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias, abrieron el marcador al aprovechar un error en salida del central paraguayo Iván Villalba, que debutó el sábado, y le dejó el balón al extremo Jhon Vásquez, que se deshizo de dos rivales y sacó un derechazo para vencer al portero Omar Rodríguez.

Sin embargo, el Santa Fe igualó al aprovechar, en esta ocasión, un error de los visitantes en salida y Jhon Velásquez recuperó y le filtró un balón a Kelvin Osorio, que agarró mal parada a la defensa y anotó su primer tanto de la temporada.

El gol definitivo, que llegó tras la expulsión del lateral Edwin Herrera, fue producto de un centro que mandó por la derecha Gian Cabezas y cabeceó Balanta para darle los tres puntos a los dirigidos por Arias.