EEUU prohíbe ingreso a expresidente hondureño Lobo por acusaciones de corrupción

WASHINGTON/TEGUCIGALPA, 20 jul (Reuters) -Estados Unidos anunció el martes una prohibición para que el expresidente de Honduras Porfirio Lobo Sosa y su familia inmediata ingresen al país bajo acusaciones de que aceptó sobornos de narcotraficantes a cambio de favores políticos.

El Departamento de Estado dijo que la medida, tomada "debido a su participación en actos de corrupción significativos", incluye también a la exprimera dama Rosa Elena Bonilla, quien supuestamente utilizó "fondos públicos para su beneficio personal", y a sus hijos, según un comunicado que cita al secretario Antony Blinken.

Lobo restó importancia a la prohibición. "Y qué me van a quitar (...) si no voy allá, no puedo ir, pues no voy. Si estuve yendo 50 años", afirmó en declaraciones a medios en Tegucigalpa,

La designación del exgobernante y sus familiares cercanos coincide con el inicio esta semana de un nuevo juicio contra su esposa, acusada de fraude y apropiación indebida de fondos públicos a raíz del desvío de unos 779.000 dólares a cuentas personales.

La Corte Suprema de Justicia anuló en marzo de 2020 una condena de 58 años de cárcel a Bonilla aunque ordenó someterla a un nuevo proceso judicial.

El exmandatario (2010-2014) negó en 2017 cualquier lazo con el narcotráfico, luego de que un líder de un cártel local preso en Estados Unidos lo acusara a él y al ministro de Seguridad del actual Gobierno, Julián Pacheco, de cobrar sobornos a su grupo criminal.

Un año antes, Fabio Lobo, hijo del exgobernante, se había declarado culpable de conspirar para importar cocaína a Estados Unidos, en una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), tras ser arrestado en Haití el año precedente.

