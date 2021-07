Desconecta.- The Golden Boy, la "hamburguesa más cara del mundo" cuesta 4.000 libras y está condimentada con oro

20-07-2021 The Golden Boy, la "hamburguesa más cara del mundo" cuesta 4.000 libras y está condimentada con oro. MADRID, 20 jul. (EDIZIONES) The Golden Boy es el nombre de la "hamburguesa más cara del mundo", una creación del chef Robbert Jan De Veen, propietario del restaurante holandés De Daltons, situado en Voorthuizen (Países Bajos). SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - @KINGOFHAMBURGERS



The Golden Boy es el nombre de la "hamburguesa más cara del mundo", una creación del chef Robbert Jan De Veen, propietario del restaurante holandés De Daltons, situado en Voorthuizen (Países Bajos).



La obra maestra que lleva trufa blanca, láminas de oro, caviar Beluga, queso Cheddar de Wyke Farms, Whisky de Macallan Rare Cask y carne de vacuno wagyu A5, entre otros, mide 15 cm de largo, pesa 0,8 kg, y cuesta la friolera de más de 5.000 dólares.



El chef, de 33 años, decidió añadir la lujosa hamburguesa a su carta para intentar batir el récord mundial anterior que estaba en 5.000 dólares, unos 3.606 euros, y lo ha conseguido: Su Golden Boy está dentro del libro Guinness de los Récords de 2021.



Ahora, cualquiera que quiera (¡y pueda!) degustar este lujo culinario puede hacerlo reservando sitio en De Daltos con dos semanas de alteración y pagando una fianza de 635 euros.



https://www.youtube.com/watch?v=IHIYx1r6ZAk&t



El propósito de este ambicioso chef no solo es el de fanfarronear, sino que ha producido cuando los restaurantes se ven gravemente afectados por la pandemia de la Covid-19.



"Con los restaurantes cerrados, me sentía mal por la triste situación de la industria de los restaurantes, así que decidí crear la hamburguesa más cara del mundo y donar todos los ingresos a la caridad", contó De Veen a The National.



La hamburguesa generó suficiente dinero para que el chef donara 1.000 paquetes de comida a los bancos de alimentos locales.