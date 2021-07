Desconecta.- Dawson, de dos años, con espina bífida aprende a caminar contra todo pronóstico

20-07-2021 Dawson, de dos años, con espina bífida aprende a caminar contra todo pronóstico. MADRID, 20 jul. (EDIZIONES) Hace dos años, Lacey Ball, de 25 años, de Kentucky, Estados Unidos, recibió una noticia que le cambió la vida antes de que su hijo naciera. El pequeño Dawson fue diagnosticado con espina bífida cuando estaba en el útero de su madre, a la que le dijeron que era probable que su hijo no caminaría jamás. SOCIEDAD YOUTUBE - CATERS - @LACEYLERAE



La espina bífida ocurre cuando el tejido espinal no se fusiona adecuadamente durante las primeras etapas del embarazo, lo que provoca un gran número de discapacidades cognitivas, de movilidad, urinarias e intestinales de por vida. Esta afección afecta entre 1.500 y 2.000 niños en los Estados Unidos cada año.



Dawson, sin embargo, ha conseguido lo imposible gracias a su tesón y sus ganas de superarse.



Según Lacey cuenta, su hijo Dawson había aprendido a ponerse de pie sujetándose a cosas o con el apoyo de ella o de su marido, pero no se había atrevido a echar a andar.



En diciembre de 2020, el pequeño sorprendió a sus padres dando sus primeros pasos por sí solo, utilizando únicamente su andador.



"Empezó queriendo ponerse de pie y a subirse a las cosas de forma natural, pero le costó un poco de trabajo dar pasos con su andador", dijo Lacey a Caters.