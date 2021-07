12-01-2021 Cultura.- Laura Pausini protagonizará su propia película para Amazon. Laura Pausini salta al cine. La cantante y compositora italiana protagonizará su propia película, un proyecto producido por Amazon Studios con el que la reconocida artista debutará como actriz. La cinta estará dirigida por Ivan Cotroneo, guionista de 'Viajo sola' y 'Tengo algo que deciros', el cual también firmará el guion junto con Monica Rametta ('Palabras', 'Un bacio'). Su estreno está previsto para 2022. CULTURA AMAZON



Laura Pausini salta al cine. La cantante y compositora italiana protagonizará su propia película, un proyecto producido por Amazon Studios con el que la reconocida artista debutará como actriz. La cinta estará dirigida por Ivan Cotroneo, guionista de 'Viajo sola' y 'Tengo algo que deciros', el cual también firmará el guion junto con Monica Rametta ('Palabras', 'Un bacio'). Su estreno está previsto para 2022.



El filme, que aún no tiene título, estará basado en una idea original de la propia cantante. Con más de 70 millones de discos vendidos en todo el mundo, Pausini es una de las artistas italianas más reconocidas a nivel mundial y su alcance internacional la sitúa en una posición única como solista.



Recientemente, Pausini colaboró con la compositora Diane Warren en la canción 'Io Sì (Seen)', de la película 'La vida por delante', por la que ganó el Globo de Oro a la mejor canción original y fue nominada al Oscar.



Con este nuevo proyecto, Pausini debuta en el cine con una película que gira en torno a ella y a su extraordinaria historia. Este proyecto busca unir la pasión de Pausini por el cine junto con su vocación musical, a través de momentos de su vida privada y profesional nunca antes vistos, a la vez que le da una gran oportunidad de descubrir nuevos aspectos desconocidos de sí misma y de su mundo, que serán desvelados al público por primera vez.



"ESTOY MUY ENTUSIASMADA CON ESTE PROYECTO"



"Llevaba tiempo recibiendo ofertas para proyectos cinematográficos, pero no encontraba nada que fuera lo suficientemente especial como para dedicarle mi tiempo y energía", ha declarado la cantante, mediante un comunicado. "No sentía la urgencia por contar mi historia y buscaba un guion innovador", continuó.



"Me di cuenta de que había una historia que nunca había contado que era importante para mí y que ahora quería compartir. Me hace feliz el entusiasmo con el que han apoyado inmediatamente mi idea artística", agregó.



Ganadora también de un Grammy y de cuatro Grammy Latino, además de componer el tema del filme protagonizado por Sophia Loren; Pausini, anteriormente, había colaborado en otros proyectos audiovisuales, en series como 'En nombre del amor' o 'Amar sin límites' y en películas como 'Pokémon 2: El poder de uno' o 'Una boda en la Toscana'.