Cultura.- El Blade de Marvel Studios con Mahershala Ali ya tiene director

Tal como señala Deadline, Tariq dirigirá a partir de un guion de Stacy Osei-Kuffour. Kevin Feige producirá el filme. Tras varios cortometrajes y documentales, Tariq debutó en la gran pantalla en 2020 con Mogul Mowgli, su único largometraje hasta la fecha. Cabe destacar que, por el momento, Marvel Studios no ha confirmado ni desmentido el fichaje del cineasta.



La publicación afirma que Tariq será la sexta persona no caucásica que dirige un largometraje de Marvel después de Ryan Coogler, Chloé Zhao, Destin Cretton, Taika Waititi y Nia DaCosta. Feige ha dejado claro que una de las misiones principales de Marvel Studios es apostar por la diversidad, tanto delante como detrás de las cámaras.



Presentado por primera vez en 1973 en los cómics de Marvel creados por Marv Wolfman y Gene Colan, Blade fue concebido como un personaje secundario en la saga La tumba de Drácula antes de tener su propia serie de tomos en solitario en 1974. Blade es un dhampir, un medio vampiro, que posee todas las fortalezas de un vampiro sin ninguna de las debilidades, lo que le permite mostrarse libremente a la luz del día. Blade adquiere estos poderes después de que su madre fuera mordida y asesinada por un vampiro durante el parto.



El personaje se popularizó en 1998, cuando New Line lanzó la película Blade, protagonizada por Wesley Snipes y dirigida por Stephen Norrington. La saga sumó dos entregas más en 2002 y 2004, dirigidas por Guillermo del Toro y David S. Goyer, respectivamente.