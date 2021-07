Colombia.- Bellido subraya que el Ayuntamiento tiene en marcha 20 obras en todos los distritos por 3,3 millones

20-07-2021 Bellido y Dorado en las obras de la calle Colombia.. El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha destacado este martes, al visitar las obras de remodelación de la calle Colombia, en el barrio de Huerta de la Reina, que las mismas sirven "para poner de relieve que el Ayuntamiento de Córdoba, a través de Infraestructuras, tiene en marcha actualmente 20 actuaciones en todos y cada uno de los distritos de nuestra ciudad, muy repartidas por los distintos barrios", y que "tienen un presupuesto superior a los 3,3 millones de euros". POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA



CÓRDOBA, 20 (EUROPA PRESS)



En declaraciones a los periodistas, Bellido, que ha estado acompañado por el teniente de alcalde de Infraestructuras, David Dorado (Cs), ha explicado que "son actuaciones que están en carga", y "algunas están ya en torno a un 60 por ciento de ejecución", mientras que "otras están en una fase más inicial de un diez por ciento, porque acaban de empezar".



De hecho, según ha detallado, "se va a aprovechar el verano para hacer estas actuaciones", de las que "algunas comenzaron ya el pasado mes", con la previsión de que puedan "terminar en torno al mes de septiembre, y otras en octubre, porque tiene un periodo de ejecución más largo".



A estas obras, que forman parte de la "reactivación económica", hay que sumar otras "grandes actuaciones", algunas de ellas "ya terminadas, como la Ronda Norte, y otras absolutamente encauzadas, como el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones", siendo ahora el turno de "estas actuaciones de mejora de acerado" y remodelación de calles "en cada uno de los barrios" de la ciudad, que sumadas a las previstas "en los próximos años", conllevarán una inversión de "ocho millones" por Infraestructuras.



Además, el alcalde ha querido "destacar otro aspecto", el de que estas obras son resultado de "un trabajo conjunto con la Delegación de Inclusión en materia de accesibilidad", de manera que, "no solo se mejore la movilidad y el estado de nuestras calles, en términos generales, sino que además van a estar revisadas y adaptadas para evitar los problemas de accesibilidad de las personas con una movilidad reducida".



CALLE COLOMBIA



En cuanto a la intervención concreta en la calle Colombia, David Dorado, por su parte, ha dicho que "es la prueba palpable del compromiso de este equipo de gobierno con las demandas vecinales", en este caso respecto a una via que conecta las avenidas del Brillante y Pedro Tenor Lavirgen, con "un trazado total de 350 metros, y de anchura variable", de entre siete y 12 metros, "debido a los distintos retranqueos de las fachadas", con lo que se actúa sobre unos 4.200 metros cuadrados.



La obra, cuyo precio de licitación fue de 436.000 euros, fue adjudicada por 345.000 euros, IVA incluido, para hacer frente, mediante una "remodelación total", a los "graves problemas de iluminación, de accesibilidad", de presencia de "aguas fluviales" y de "estado del pavimento" que presentaba hasta ahora, y que se pretenden corregir, a la vez que se dota a la calle de plazas de aparcamiento de los que hasta ahora carecía.



Por otro lado y ante las críticas de IU por el hecho de que el nuevo alumbrado público de la Avenidad de Libia lleva dos meses sin funcionar, Dorado ha anunciado que este mismo martes le han "confirmado que había una avería en un relé de un cuadro, no de la Avenida de Libia, sino del cuadro donde está conectado" dicho alumbrado, "y se va a sustituir", creyendo el edil de Infraestructuras que "se quedará resuelto mañana o pasado".