Casi uno de cada cinco en EE.UU. tienen una deuda médica en manos de las agencias de cobro

Fotografía de archivo fechada el 14 de abril de 2020, que muestra a un trabajador de la salud mientras cruza la entrada de la sala de emergencias, en Elmhurst Hospital Center en Queens, Nueva York (EEUU). EFE/Justin Lane ARCHIVO

Nueva York, 20 jul (EFE).- Casi uno de cada cinco estadounidenses tienen una deuda médica en manos de agencias de cobro, según apunta un nuevo informe publicado este martes, que cifra la cantidad total en 140.000 millones de dólares en 2018, un monto que casi dobla el de otro informe previo basado en datos de 2016.

La investigación, publicada en la Revista de la Asociación Médica Estadounidense, señala que entre 2009 y 2018 las facturas vinculadas a atención sanitaria se convirtieron en la principal fuente de deuda que gestionan las agencias de cobro del país.

Mientras, el conjunto de la deuda de los ciudadanos se redujo en ese periodo como consecuencia de la recuperación tras la Gran Recesión.

El estudio mira únicamente a la deuda médica que los médicos y hospitales han transferido a agencias de cobro, por lo que las cifras están muy lejos de representar el total que deben los estadounidenses.

Así, no se tienen en cuenta las deudas que son objeto de procesos legales, que están incluidas en planes de pago a largo plazo o los pagos hechos con tarjetas de crédito que los pacientes deben ahora reembolsar a las entidades financieras.

El estudio, utilizando informes de la agencia de calificación de crédito TransUnion, calcula que cerca de un 18 % de los estadounidenses tiene deudas médicas en manos de agencias de cobro.

La deuda media es de 429 dólares, aunque los investigadores destacan grandes diferencias de unos estados a otros, sobre todo entre aquellos que expandieron en los últimos años el programa público Medicaid (que da cobertura a las personas con menos recursos) y aquellos que no lo hicieron.

La diferencia es también grande entres las áreas más ricas y las más pobres, con una media de 677 dólares en los códigos postales de menores ingresos analizados y de 126 dólares en los más pudientes.

El estudio usa datos de 2018, los más recientes que los investigadores pudieron obtener al completo, por lo que no tiene en cuenta el impacto de la pandemia de la covid-19.