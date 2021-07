Bruselas emplaza a Polonia a respetar ditámenes del TJUE o amenaza con sanciones

Sala del Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. EFE/EPA/JULIEN WARNAND/Archivo

Bruselas, 20 jul (EFE).- La Comisión Europea emplazó hoy al Gobierno ultraconservador de Polonia a aclarar antes de mediados de agosto si está dispuesto a cumplir las últimas resoluciones de la Justicia europea contrarias a su controvertida reforma judicial o de lo contrario solicitará que se le impongan sanciones financiaras.

Así lo anunciaron este martes en una rueda de prensa la vicepresidenta de Valores y Transparencia del Ejecutivo comunitario, Vera Jourová, y el comisario de Justicia, Didier Reynders, que presentaron la segunda edición del informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea, publicado hoy.

"La Comisión ha decidido facultar al comisario Didier Reynders, en su calidad de comisario de Justicia, para que adopte medidas para instar a Polonia a cumplir una sentencia y un auto del Tribunal de Justicia de la UE", explicó Jourova, tras la reunión semanal del Colegio de Comisarios, en el que dio luz verde al informe sobre el Estado de Derecho.

"Se ha enviado una carta al Gobierno polaco en la que se le pide que confirme que cumplirá plenamente el auto del TJUE del 14 de julio y la sentencia del Tribunal del día siguiente, explicando las medidas que adoptará para ello", y debe responder "antes del 16 de agosto", precisó, por su parte, Reynders.

De lo contrario, Bruselas pedirá al Tribunal, con sede en Luxemburgo, que imponga sanciones económicas a Varsovia, añadió el comisario.

En abril de 2021, Bruselas llevó a Polonia ante el Tribunal de Justicia de la UE por una ley sobre el poder judicial que considera que socava la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho de la UE.

El 14 de julio pasado, el TJUE ordenó medidas provisionales en ese caso y el mismo día el Constitucional polaco declaró que esas medidas provisionales son incompatibles con la Constitución del país.

Al día siguiente, el TJUE dictaminó que el nuevo régimen disciplinario impuesto a los jueces polacos era contrario al Derecho de la UE.

Los dos casos en los que Bruselas reclama explicaciones a Varsovia tratan del régimen disciplinario impuesto a los jueces polacos, y de la nueva sala disciplinaria del Tribunal Supremo que amenaza a los jueces con sanciones, que se teme puedan ser aplicadas por razones políticas.

"Es importante pedir que se respeten las decisiones del TJUE, ya sean sobre el fondo de un tema que se plantee o sobre medidas provisiones", insistió Reynders, quien emplazó a las autoridades polacas a que "expliquen cómo las van a aplicar" y mostró su esperanza en "una respuesta satisfactoria" en el plazo marcado.

También la vicepresidenta Jourová dijo esperar que Varsovia responda antes del 16 de agosto y que no haga falta pedir al TJUE que fije sanciones contra el Gobierno del ultraconservador Partido Ley y la Justicia (PiS), aunque consideró, en cualquier caso, que esas medidas serían para "motivar a actuar" a las autoridades polacas.

"No vivimos en una Unión Europea de menú, donde puedes tomar lo que te gusta y dejar lo que no", subrayó Jourová.

Las reformas del sistema de Justicia en Polonia, incluidas las recientes decisiones de cuestionar la primacía del derecho europeo, siguen siendo una fuente de "graves preocupaciones", señaló hoy la Comisión Europea en el segundo informe sobre el Estado de Derecho en sus 27 Estados miembros.

La falta de eficacia en la lucha contra la corrupción, el deterioro de la libertad de prensa, la presión sobre el sistema de controles y equilibrios, así como problemas relacionados con los derechos de las mujeres y los ataques a los grupos LGBTI son fuente de preocupación sobre Polonia en la segunda edición del informe publicado este martes por la Comisión, y a cuyo borrador de 37 páginas tuvo acceso Efe.