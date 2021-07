Brasil ya contabiliza 110 casos de la variante delta del coronavirus

Una joven se realiza un examen PCR para covid-19, en Río de Janero (Brasil). EFE/Antonio Lacerda/Archivo

Río de Janeiro, 19 jul (EFE).- Brasil, uno de los países más castigados por la pandemia de la covid en el mundo, ha identificado hasta ahora 110 casos de contagio con la variante delta del coronavirus, que es más transmisible y constituye una amenaza para esta nación, informaron este lunes fuentes oficiales.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, los exámenes de secuencia genética, que son hechas por muestras y no permiten determinar la totalidad de casos, han permitido identificar 110 casos de contagio de la variante delta de la covid en el país, de las que cinco evolucionaron en situaciones graves y una provocó la muerte.

Esta variante, identificada originalmente en India, es mucho más contagiosa que las otras y su propagación en algunas regiones, como en Río de Janeiro, amenaza con generar una nueva ola de la pandemia en el país en momentos en que las cifras de muertes y casos caen a sus menores niveles en varios meses.

De acuerdo con el balance del Ministerio de Salud, de los 110 casos confirmados, 83 fueron registrados en el estado de Río de Janeiro (sudeste), 13 en el de Paraná (sur), 6 en Maranhao (norte), tres en Sao Paulo (sudeste), dos en Goiás (centro), dos en Pernambuco (nordeste) y uno en Minas Gerais (sudeste).

La delta se ha convertido en la segunda con más contagios en Brasil después de la llamada variante brasileña, que se originó en la Amazonía.

La divulgación del aumento de los casos de la variante delta en Brasil coincidió con la caída generalizada que sufrieron las bolsas de valores este lunes en todo el mundo por el temor de los inversores ante el rápido avance de esta cepa en varios países.

El Ministerio de Salud aseguró que ha conversado con las secretarías regionales de Salud sobre medidas para ampliar la vigilancia de esta variante, entre las cuales la realización de un mayor número de secuencias genéticas en todo el país.

El creciente número de casos de la variante delta se produce en momentos en que Brasil comienza a registrar una fuerte reducción de las muertes y los contagios por covid y la caída de los decesos y los casos a sus menores niveles en varios meses.

Según el Ministerio de Salud, Brasil registró este lunes 542 nuevas muertes por covid, el menor número de fallecimientos desde el 21 de febrero (527) y 15.271 nuevos contagios por covid, la menor cifra en más de ocho meses, desde las 15.360 infecciones contabilizadas el 15 de noviembre del año pasado.

El promedio de fallecidos en la última semana cayó hasta 1.218 diarios este lunes, la menor media en cuatro meses y medio. La media no era tan baja desde la medida el 28 de febrero, cuando se contabilizaron 1.205 fallecimientos diarios.

La media de contagios en la última semana cayó hasta 40.696 casos diarios este lunes y no era tan baja desde el 6 de enero, cuando el promedio era de 35.422 infecciones diarias.

Pese a la lenta reducción de la incidencia de la pandemia, Brasil continúa como uno de los países más castigados por la covid en el mundo. Sus casi 543.500 víctimas lo convierten en el segundo país en número de muertos por covid, superado solo por Estados Unidos, y sus casi 19,4 millones de contagiados lo convierten en el tercer con más casos, tras EE.UU. e India.