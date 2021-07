Atacan con cohetes la ciudad de Kabul en medio de las celebraciones de Eid

Una mujer afgana con burka se diriga a la mezquita de Herat para participar en la ofrenda de la festividad del Eid al-Adha. EFE/EPA/JALIL REZAYEE

Kabul, 20 jul (EFE).- La ciudad de Kabul fue alcanzada por al menos tres cohetes este martes mientras la personas ofrecían sus oraciones de Eid-ul-Adha, conocida también como "la fiesta del sacrificio", unos ataques atribuidos por las autoridades a los talibanes.

"Los enemigos de Afganistán y los terroristas llevaron a cabo ataques con cohetes en la ciudad de Kabul. Según la información inicial, los tres cohetes cayeron en tres áreas separadas y no tenemos víctimas hasta ahora", dijo en un comunicado el portavoz del Ministerio del Interior, Mirwais Stanekzai.

Los cohetes fueron disparados alrededor de las 8.00 horas (3.30 GMT) desde el área de Parwan-e-Se, en el norte de la ciudad, con dirección al centro de la capital, donde además de otros edificios gubernamentales, también se encuentra el palacio presidencial.

Los artefactos explosivos cayeron alrededor del palacio presidencial afgano, cerca de un centro de negocios; detrás de una mezquita; y en los alrededores de un parque público.

Cuando ocurrió el ataque, el presidente afgano, Ashraf Ghani, otros funcionarios del Gobierno, y los principales políticos del país, ofrecían oraciones de Eid en una ceremonia que se transmitió en vivo por televisión nacional.

“Eid siempre trae felicidad, aunque nos dispararon cohetes, nadie se movió durante las oraciones, no podrán controlar este país con cohetes”, dijo Ghani en su discurso después de las oraciones.

El jefe de Estado aseguró que ha elaborado un plan para introducir cambios en la situación de guerra y evitar los rápidos avances territoriales de los talibanes, que han capturado alrededor de 130 centros de distrito en dos meses y medio, tras la retirada de las fuerzas extranjeras.

El Gobierno ha trabajado durante una semana en un "plan práctico y de emergencia que podría cambiar la situación de guerra. Este plan está preparado", dijo.

El país vive uno de sus peores capítulos de guerra, en el que la violencia aumenta sin precedentes, tras la retirada de las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN el 1 de mayo.

Pese a que el Gobierno afgano y los talibanes han comenzado nuevos esfuerzos para acelerar las estancadas conversaciones de paz intraafganas, hasta el momento no han logrado ningún avance significativo.