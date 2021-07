Antonio David no quiere mostrar públicamente su opinión sobre el concurso de Olga Moreno

20-07-2021 ANTONIO DAVID FLORES. MADRID, 20 (CHANCE) Olga lo ha dicho en más de una ocasión y seguramente sea la misma opinión que tiene Antonio David, de haber sabido que se iba a emitir un documental de Rocío Carrasco no se hubiese comprometido a ir a 'Supervivientes 2021'. Aunque ahora, con el tiempo en las espaldas, la concursante seguro que lo ve de otra manera, ya que su reality lo ha hecho independientemente del testimonio de la hija de 'La más Grande', a pesar de las críticas que ha recibido por eso. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Olga lo ha dicho en más de una ocasión y seguramente sea la misma opinión que tiene Antonio David, de haber sabido que se iba a emitir un documental de Rocío Carrasco no se hubiese comprometido a ir a 'Supervivientes 2021'. Aunque ahora, con el tiempo en las espaldas, la concursante seguro que lo ve de otra manera, ya que su reality lo ha hecho independientemente del testimonio de la hija de 'La más Grande', a pesar de las críticas que ha recibido por eso.



Este lunes veíamos reaparecer a Antonio David en los juzgados y aprovechamos para preguntarle por cómo está viendo a Olga Moreno en 'Supervivientes' a lo que no nos quiso decir absolutamente nada. Parece que el que fuera colaborador de televisión no quiere afectar públicamente a su mujer en la recta final del concurso y por eso guarda silencio.



Eso sí, Antonio David nos ha querido explicar cómo se siente a raíz de la emisión de la docu-serie: "A raíz del documental de Rocío mi vida ha dado un giro completo de ciento ochenta grados y mi familia igual, me han hecho un daño que es irreparable durante todo este tiempo de cuatro meses de machaque y difamación diaria".



No corren buenos tiempos para el padre de Rocío Flores que, aparentemente más delgado y sin ganas de hablar ante las cámaras, reaparecía con una sonrisa en su rostro, eso sí. Y es que ya sabemos que la exposición pública es una de las cosas que más estudiadas tiene Antonio David, desde tiempos lejanos el excolaborador sabía cómo utilizar su mejor versión ante la prensa.