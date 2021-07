AMP2.- El JNE proclama a Pedro Castillo presidente electo de Perú tras casi dos meses de espera

Da las gracias al pueblo peruano y dice que "trae el corazón abierto" para gobernar



EUROPA PRESS



El Jurado Nacional Electoral de Perú (JNE) ha proclamado este martes a Pedro Castillo presidente electo del país para el mandato entre 2021 y 2026 tras casi dos meses de espera después de que la segunda vuelta electoral dibujara un ajustado resultado ante acusaciones de fraude e irregularidades.



En una ceremonia virtual iniciada a las 19.00 horas, el JNE ha presentado el acta general de proclamación, documento que certifica que el líder de Perú Libre ha obtenido el 50,12 por ciento de los apoyos frente a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien obtuvo el 49,87 por ciento de los votos.



Específicamente, 44.263 votos han dado el triunfo a Castillo después de que el JNE haya desestimado cientos de recursos de anulación de actas presentados por la líder de Fuerza Popular, que ha insistido en que se han producido numerosas irregularidades en el proceso electoral.



En la sesión también se ha proclamado a Dina Boluarte como primera vicepresidenta del país y ha estado presente el propio Castillo, quien asumirá la Presidencia el próximo 28 de julio, cuando expira el mandato del ahora presidente interino, Francisco Sagasti.



Seguidamente, el presidente electo ha pronunciado un discurso en el que ha agradecido al "pueblo peruano por este histórico triunfo". "Ha llegado el momento de llamar a todos los sectores de la sociedad para construir unidos un Perú inclusivo, un Perú justo, un Perú Libre", ha dicho.



"Traigo el corazón abierto para todos y cada uno de ustedes. Acá en este pecho no hay rencor, no hay indiferencia, primero está el Perú, primero están ustedes y la raza peruana", ha manifestado.



"Convocamos a los pueblos afro, costeños, andinos y amazónicos, a la clase trabajadora y sus gremios, a las comunidades nativas, campesinas y a toda la sociedad para hacer en esta patria hermosa", ha añadido y ha remarcado que busca un Perú "sin discriminación y por los derechos de todos".



En este sentido, ha dado la bienvenida a "este espacio para hacer un gobierno de todos los peruanos (...) sin mirar de reojo a los indígenas". "Junto con ustedes vamos a rechazar cualquier pretensión o traer un modelo de otro país. Los peruanos sí podemos, los peruanos sí gestaremos el verdadero desarrollo y el modelo económico, garantizando la estabilidad jurídica y económica y seremos respetuosos de la institucionalidad y de la Constitución", ha dicho.



Asimismo, ha invitado a Fujimori a "no poner más obstáculos para salir adelante". "No más trabas", ha declarado antes de dirigirse al resto de fueras: "Traigan su experiencia, pero con su lealtad y transparencia.



Boluarte, por su parte, ha dado también las gracias al pueblo cubano. "Gracias por confiar sus sueños y su esperanza en nuestra propuesta de gobierno. Trabajaremos incansablemente para lograr una patria más justa para todos", ha señalado.



Además, ha hecho un llamamiento a mantenerse "unidos" con el fin de garantizar un país "para todos", según informaciones de la emisora RPP.



Por su parte, Sagasti ha saludado a la proclamación de Castillo a través de su cuenta de Twitter. "Miremos con optimismo el futuro de nuestro país, a nueve días del Bicentenario, que sea este el inicio de una nueva etapa de reconciliación, consenso y unidad", ha sostenido.



FUJIMORI RECONOCERÁ LOS RESULTADOS



Horas antes de la proclamación, el JNE ha anunciado que desestima por unanimidad los cinco últimos recursos presentados por Fuerza Popular contra el proceso de las elecciones presidenciales y, seguidamente, Fujimori ha adelantado que reconocería esos resultados, si bien ha insistido en sus denuncias de fraude electoral.



Así, el próximo portavoz de Fuerza Popular en el Congreso, Hernando Guerra García, ha afirmado que respetarán los resultados de las presidenciales. "Nosotros hemos dicho antes que íbamos a reconocer los resultados, a pesar que no consideramos legítimo este proceso, ni consideramos legítima esta elección", ha asegurado.



A pesar de que ha matizado que puede haber "algunos puentes" con el próximo Gobierno, sobre todo en materia de economía y sanidad, Guerra ha indicado que Castillo no tendría "representatividad ni legitimidad".



"Hay una diferencia entre la legalidad y la legitimidad. La legalidad implica respetar la norma, el derecho positivo, lo que está escrito. Desde el principio dijimos que cuando el JNE proclame a cualquiera como ganador, respetaríamos esto", ha añadido.



Sin embargo, ha apuntado, la legitimidad tiene que ver con la moralidad, la representatividad que un Gobierno tiene, y para nosotros no le da representatividad ni legitimidad al Gobierno de Castillo". En esta misma línea, ha alertado de que desde el Congreso serán "muy firmes" en la defensa de la Constitución y la democracia.