AMP.- Siria.- Siria afirma haber interceptado un ataque aéreo israelí en una ciudad al sur de Alepo

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Las defensas antiaéreas sirias han interceptado este lunes un ataque aéreo israelí sobra la ciudad de Al Safirá, ubicada en el sureste de la provincia de Alepo, en el norte del país,, según ha informado la agencia estatal siria de noticias, SANA.



Una fuente militar ha afirmado al medio de comunicación sirio de que las defensas aéreas del Ejército de Siria han repelido el ataque sobre las 23.37 horas (hora local) de este lunes.



Asimismo, ha asegurado que las defensas aéreas sirias han derribado la "mayoría" de misiles de la "agresión israelí", por lo que solo se han notificado, por el momento, daños materiales, según recoge la agencia junto a un vídeo del presunto ataque.



Por su parte, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos ha indicado que los bombardeos han alcanzado los alrededores de un centro de investigación del Gobierno sirio y fábricas de armamento en Al Safirá, así como una base iraní y almacenes de armas.



El organismo, que tiene sede en Londres y cuenta con fuentes en el país árabe, ha indicado que estos objetivos han sido destruidos, si bien ha agregado que por el momento no hay un balance de víctimas. El Ejecutivo sirio no se ha pronunciado sobre el nivel de destrucción causado por los ataques.



El Ejército de Israel, que no se ha pronunciado sobre lo sucedido, ha llevado a cabo decenas de bombardeos en Siria argumentando que actúan para evitar el establecimiento de bases iraníes en el país y el envío de armas al partido-milicia chií libanés Hezbolá por parte de Teherán.