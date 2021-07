AMP.- Israel/Líbano.- Israel realiza disparos de artillería contra Líbano en respuesta al lanzamiento de dos cohetes

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha asegurado este martes haber realizado disparos de artillería contra territorio libanés en respuesta al lanzamiento de dos cohetes contra el país, sin que por el momento haya informaciones sobre víctimas o daños materiales.



El Ejército israelí ha indicado a través de su cuenta en la red social Twitter que los dos cohetes fueron disparados "contra el norte de Israel" y ha agregado que uno fue interceptado por baterías antiaéreas y el otro cayó en una "zona abierta".



"En respuesta a los dos cohetes disparados desde Líbano contra el norte de Israel, la artillería de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha golpeado Líbano", ha manifestado, sin dar más detalles al respecto.



Tras ello, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha prometido un "daño doloroso" a cualquiera que amenace la soberanía y la seguridad de Israel. "Lo digo de forma inequívoca. No permitiremos una intrusión en la soberanía y seguridad de Israel", ha valorado.



"Estamos actuando de forma incansable en todos los frentes y seguiremos haciéndolo", ha manifestado, antes de incidir en que "Líbano está al borde del colapso, como cualquier país en el que Irán se atrinchera", según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.



"Sus ciudadanos han sido tomados como rehenes por (el líder supremo iraní, el ayatolá Alí) Jamenei y (el jefe del partido-milicia chií libanés Hezbolá, Hasán) Nasralá", ha argüido. "Es desafortunado, pero no aceptaremos que la situación en Líbano se filtre a Israel", ha puntualizado.



En esta línea se ha pronunciado el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, quien ha subrayado que "Líbano tiene la responsabilidad de los ataques al permitir actividades terroristas en su territorio" y ha agregado que "Israel actuará contra cualquier amenaza contra su soberanía y sus ciudadanos".



"No permitiremos que la crisis social, económica y política en Líbano se convierta en una amenaza de seguridad nacional para Israel. Pido a la comunidad internacional que actúe para restaurar la estabilidad en Líbano", ha remachado Gantz.