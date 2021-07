AMP.-Afganistán.- Impactan varios cohetes cerca del Palacio Presidencial durante un acto con el presidente de Afganistán

24-04-2017 La bandera de Afganistán ondea sobre el Palacio Presidencial. POLITICA POOL



MADRID, 20 (EUROPA PRESS)



Varios cohetes han impactado este martes cerca del Palacio Presidencial afgano en Kabul durante las oraciones en el lugar con motivo de la festividad musulmana de Eid Al Adha (Celebración del Sacrificio) a las que ha asistido el presidente, Ashraf Ghani.



Hasta tres explosiones se han oído en las inmediaciones, si bien las oraciones por la celebración han continuado en el lugar, según recoge la cadena afgana Tolo TV.



Los cohetes han sido lanzados desde el área de Paruán y han impactado en las áreas de Bagh-e Alí Mardan y Chaman-e-Hozori en el Distrito 1 de la capital afgana y el área de Manabe Bashari, en el Distrito 2, según ha indicado el Ministerio del Interior, informa el canal 1TV.



Por el momento no se ha informado de víctimas ni daños materiales y Ghani ha iniciado su discurso con motivo de la festividad, en el que se ha referido a la situación en el país por el avance de los talibán.



Durante el mismo, ha resaltado que los talibán han demostrado "no tener "voluntad" de lograr un acuerdo de paz y ha agregado que las decisiones del Gobierno afgano se ceñirán a esta realidad, antes de especificar que la reciente visita de una delegación gubernamental a Qatar fue un ultimátum.



Las delegaciones del Gobierno y los talibán reunidas en Doha llegaron el domingo a un acuerdo en el que se comprometen a evitar víctimas civiles, a proteger las infraestructuras del país y cooperar para la distribución de ayuda humanitaria en el país, si bien no lograron pactar un alto el fuego o una reducción de la violencia.



"Los talibán han dejado claras muchas cosas", ha manifestado Ghani, quien ha incidido en que el presidente del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional de Afganistán, Abdulá Abdulá, le ha trasladado que "no hay voluntad de paz en los talibán".



"Enviamos a la delegación para dar un ultimátum y mostrar que tenemos voluntad de paz y estamos dispuestos a sacrificios para ello, pero ellos no tiene voluntad de paz y debemos adoptar decisión a partir de ello", ha argüido, tal y como ha recogido la cadena de televisión Tolo TV.



En este sentido, ha detallado que durante la última semana ha estado trabajando en un "plan urgente y práctico" para superar la situación actual, marcada por el repunte de los combates y los avances de los talibán, y ha desvelado que "tiene dos partes, en términos de seguridad".



Ghani ha puntualizado que la primera parte "implica fijar las prioridades de las fuerzas de seguridad" y ha agregado que una postura firme de la población durante los próximos tres o seis meses llevará a cambios en la situación que atraviesa el país.



Por último, ha resaltado que esta festividad del Eid al Adha estará dedicada a las fuerzas de seguridad por sus "muchos sacrificios" durante los últimos años y "especialmente durante los últimos tres meses" en su tarea para "defender esta tierra y honrar a su patria".



Las palabras del presidente han llegado un día después de que Abdulá afirmara que el país hace frente a sus "últimas oportunidades" para lograr una paz "duradera". "El pueblo de Afganistán espera que estas negociaciones se aceleren para que no se pierda esta oportunidad", argumentó.



"La solución a los 43 años de crisis en Afganistán es a través de unas conversaciones constructivas y significativas y a través de un acuerdo político", manifestó. "Insistir en una opción militar muestra que las lecciones necesarias no se han aprendido durante más de cuatro décadas de conflicto", zanjó.



Afganistán se ha visto sumido en un aumento de la violencia durante los últimos meses, en los que los talibán han logrado importantes avances territoriales, en medio del proceso de retirada de las tropas internacionales, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional ante la aparente incapacidad de las fuerzas de seguridad para hacer frente a los insurgentes.