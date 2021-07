Alejandro Speitzer confirma la buena relación con Ester Expósito

16-07-2021 ALEJANDRO SPEITZER EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 16 (CHANCE)



Tras hacerse pública la ruptura entre Ester Expósito y Alejandro Speitzer, muchos fueron los medios de comunicación que alegaron como causas el carácter prepotente y difícil del actor. Unas afirmaciones que no gustaron en absoluto a la joven y enseguida sacó la cara por su expareja y le defendió públicamente.



Muchos han asegurado que este detalle de Ester Expósito demuestra la buena relación que hay entre ellos, tanto es así que ha tenido una repercusión internacional. Y es que la actriz se ha convertido en toda una icono en el mundo de la interpretación por su profesionalidad ante las cámaras y la belleza que muestra en cada uno de los eventos a los que acude.



Hemos hablado con Alejandro Speitzer por primera vez después de estos ataques y de la defensa de su expareja y nos ha confesado que la forma que tuvo la joven de defenderlo estuvo: "Muy bien". No hay duda de que los dos han acabado de la mejor forma posible y ninguno quiere que su vida privada afecte a su ámbito laboral.



También le hemos preguntado por la relación que mantiene con Nieves Álvarez y, aunque pegado a su teléfono móvil y utilizando la llamada como excusa para no hablar de su vida privada, nos ha asegurado que la modelo es una gran amiga suya: "Muy buena amiga que es".