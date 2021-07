Activistas expresan su preocupación por la situación de los haitianos en Bolivia

Varios haitianos son detenidos tras ingresar irregularmente a Bolivia el 12 de julio de 2021 en La Paz (Bolivia). EFE/ Martin Alipaz

La Paz, 20 jul (EFE).- La Asamblea de Derechos Humanos en la oriental Santa Cruz manifestó este martes su preocupación por la situación de las personas haitianas, que en su mayoría está en tránsito en Bolivia y que sufren extorsiones y engaños de la población y la Policía.

La presidenta departamental de la Asamblea de Derechos Humanos en Santa Cruz, María Inés Galvis, expresó a Efe que el ingreso de personas haitianas al país se está haciendo recurrente y que muchos de ellos se encuentran en los municipios cruceños de Pailón y Puerto Suárez, fronteriza con Brasil.

"Estamos preocupados por su situación porque muchos se encuentran en carreteras caminando, en transporte público y algunos son extorsionados por los vecinos", comentó Galvis.

Se estima que al menos 500 personas haitianas ingresaron al país en este último mes, la mayoría llegan desde Brasil y están en tránsito en Bolivia, ya que la mayoría quiere llegar hasta Perú, Chile o Argentina, indicó la activista.

La presidenta manifestó que una parte de los haitianos están de forma irregular en el país, por lo que tienen "terror" a la Policía y que muchos escapan cuando ven a un oficial y en otros casos los mismos policías les quitan las pocas pertenencias que llevan.

De la misma forma una mayoría tiene problemas de comunicación porque no hablan español y no cuentan con la moneda boliviana, por lo que muchos pobladores les engañan y les cobran en dólares o los extorsionan al conocer su situación migratoria irregular, sostuvo la activista.

"Nosotros solo pedimos más humanidad con ellos", subrayó Galvis.

La pasada semana las autoridades migratorias detuvieron a 57 haitianos, entre ellos 13 menores, en la terminal de buses en La Paz y se presume que es un caso de trata ilegal de personas.

Galvis anunció que enviará una carta al Ministerio de Gobierno para coordinar una reunión para hablar sobre la situación de esas personas y ver la forma para que no sean hostigados en su presencia "de tránsito" en el país.