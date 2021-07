18-1. El dominicano Soto lidera, con dos jonrones, paliza a los Marlins

En la imagen, el jardinero dominicano Juan Soto de los Nacionales de Washington. EFE/John G. Mabanglo/Archivo

Washington, 19 jul (EFE).- El abridor Jon Lester trabajó siete entradas en blanco y pegó un cuadrangular, el jardinero dominicano Juan Soto disparó un par de vuelacercas y los Nacionales de Washington derrotaron por 18-1 a los Marlins de Miami.

Lester (3-4) cumplió su actuación más larga de la campaña en la que permitió seis imparables, ponchó a siete y no concedió bases por bolas.

El veterano lanzador consiguió el cuarto vuelacercas de su carrera así como un sencillo para su cuarto partido en el que logra al menos dos imparables.

Soto continuó su encendido ritmo posterior al Juego de Estrellas: conectó de 4-3, produjo cinco carreras y anotó tres. Con su bateo de 17-10 tiene una efectividad de .588, con cinco cuadrangulares, 11 impulsadas y ocho anotadas en cuatro partidos desde el receso.

Trea Turner ligó cuadrangular y triple para impulsar cuatro carreras con los Nacionales, que comenzaron una tanda de seis partidos contra los Marlins, que están en último lugar, y los Orioles de Baltimore.

Ross Detwiler (1-1), que fue el abridor entre los relevistas de Miami, fue retirado del montículo en el segundo episodio cuando no llevaba ningún out después de permitir ocho carreras y siete imparables, cuatro de ellos jonrones.

Además de Soto, que se fue de 4-3, con tres anotadas y cinco impulsadas, el bateo latinoamericano fue decisivo en la ofensiva de los Nacionales con los venezolanos Alcides Escobar de 3-2, tres anotadas, y Gerardo Parra de 5-3, dos anotadas, una producida, mientras que el cubano Yadiel Hernández se fue de 1-1, una anotada, una impulsada.