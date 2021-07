Wall Street teme que economía ya haya alcanzado su punto máximo

(Bloomberg) -- Estrategas de inversión comienzan a considerar un nuevo escenario pesimista: la economía ya habría alcanzado su límite de velocidad.

Con la propagación de la variante delta del coronavirus y políticas monetarias más estrictas de bancos centrales para controlar la inflación, hay una creciente preocupación de que los mercados financieros se hayan vuelto demasiado optimistas.

“El pico del crecimiento está comenzando a convertirse en un elemento más preocupante”, dijo Frank Benzimra, jefe de estrategia de acciones de Asia en Société Générale SA, a Bloomberg Television. “Este es en realidad uno de los elementos que nos ha empujado a reducir la asignación en activos de riesgo en nuestra asignación global. Tenemos la inflación, pero también este elemento de crecimiento”.

En la mente de muchos inversionistas, significa un retroceso en segmentos con mucha exposición del mercado, como los cíclicos. Otros señalaron la volatilidad típica que acompaña a la temporada de resultados y la escasa cantidad de negociaciones durante el verano en el hemisferio norte.

Los inversionistas ya se habían beneficiado anteriormente con la perspectiva de una fuerte recuperación económica mundial impulsada por dinero fácil y el despliegue de vacunas. Pero la combinación de presiones sobre los precios y el aumento de las tasas de contagio aumenta el riesgo de que el crecimiento no alcance los pronósticos optimistas. Y dado que la renta variable global oscila en máximos históricos, no hay margen para errores.

“Si bien las condiciones macroeconómicas siguen siendo favorables para la renta variable en general, las valoraciones, las tendencias estacionales y el posicionamiento dejan espacio para correcciones de precios y picos de volatilidad como el que vemos hoy”, dijo Antonio Cavarero, responsable de inversiones de Generali Insurance Asset Management.

Otros estrategas instaron a sus clientes a aprovechar el momento de desaceleración para comprar.

Marija Veitmane, estratega sénior de multiactivos en State Street Global Markets, dice que las “acciones tuvieron un primer semestre muy sólido respaldado por la recuperación de los beneficios y esperamos que las ganancias corporativas se mantengan fuertes”.

Para Ruchir Sharma, jefe de mercados emergentes y estratega jefe global de Morgan Stanley Investment Management, todavía existe la preocupación de que las expectativas de crecimiento sean demasiado altas. El escrutinio regulatorio de China sobre su sector de tecnología y la tendencia de los consumidores estadounidenses a ahorrar más de lo que gastan figuran entre los riesgos principales, dijo.

El estancamiento de las tasas de vacunación, especialmente en Estados Unidos, también arrastra el humor del mercado, escribió George Saravelos, de Deutsche Bank AG. Al mismo tiempo, el aumento de los precios ha enfriado la demanda de los consumidores en muchas economías.

“Esto forma parte de una cicatrización poscovid más amplia; también hace parte de la destrucción de la demanda debido a los cuellos de botella”, escribió. “Esto es contrario a lo que se esperaría si el entorno fuera genuinamente inflacionario. Muestra que la economía mundial tiene un límite de velocidad muy bajo”.

