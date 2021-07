Tailandia suspende los vuelos domésticos ante el nuevo récord de casos de covid-19

Pasajeros en la terminal de salidas del aeropuerto internacional de Suvarnabhumi, en Tailandia. EFE/EPA/RUNGROJ YONGRIT/Archivo

Bangkok, 19 jul (EFE).- Tailandia, que volvió este lunes a marcar un nuevo récord de infectados diarios con la covid-19, anunció la suspensión de rutas aéreas desde y hacia las zonas más afectadas por la pandemia, entre ellas Bangkok, y la amplió a trece provincias.

Las autoridades tailandesas, que advierten de que reforzarán las medidas si los casos no bajan, prohibirán desde el miércoles y por dos semanas los vuelos domésticos en las zonas decretadas como de alto riesgo, a menos que sean por aterrizaje de emergencia, motivos médicos o en conexión con las burbujas de turismo implementadas.

En otras provincias se limita al 50 % el número de pasajeros en los aviones, apuntó el domingo la Autoridad de Aviación Civil en un comunicado.

El Gobierno además acordó incluir desde el martes a tres nuevas provincias dentro de la zona de alto riesgo, donde permanece vigente un toque de queda nocturno y el cierre de numerosos servicios y establecimientos no esenciales, entre otras restricciones, ahora vigentes hasta el 2 de agosto.

Desde este lunes se establecerán controles de tráfico también durante horario diurno en varios puntos de Bangkok, así como de entrada o salida a otras provincias afectadas con el objetivo de hacer que disminuyan los traslados innecesarios; y se limitará el número de los viajeros en el transporte público.

Las autoridades sanitarias informaron hoy de 11.784 nuevos casos detectados, un nuevo máximo entre las infecciones diarias, y 81 muertos, lo que eleva el total a 386.307 enfermos de covid-19, incluidos 3.422 decesos, desde el inicio de la pandemia.

El portavoz del comité para el control de la pandemia advirtió en una rueda de prensa que en el peor de los casos y si no hubieran aplicado medidas estiman que los infectados diarios podrían dispararse hasta los 32.000 al día a finales de octubre.

Tailandia, al igual que otros países del Sudeste Asiático como Indonesia, Vietnam, Camboya o Birmania, vive en las últimas semanas la peor ola desde la pandemia, con un rebrote vinculado a la variante delta en la capital, mientras avanza con retraso en su campaña de vacunación respecto a las previsiones iniciales de las autoridades.