Sandra Pica muestra dónde trabaja

16-07-2021 SANDRA PICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 19 (CHANCE)



Sandra Pica está cansada de recibir continuamente críticas a través de las redes sociales por su comportamiento con Tom Brusse, por su poca o escasa vida laboral, por la forma que tiene de enfrentarse a los problemas en la vida, por las 'traiciones' que ha cometido en su relación con el concursante...



Tan cansada de estos mensajes que Sandra ha elegido los micrófonos de Europa Press Reportajes para hablar, alto y claro, y demostrar que ella sí que trabaja, aunque muchos se piensen que no: "La gente que dice que n trabajo, que dice que necesito la televisión y demás, este es el proyecto en el que estoy trabajando, si todo va bien el 15 de agosto será la inauguración de cara al público, será una zona súper guay".



Sin más, Sandra nos ha querido dejar claro que está inmersa en un nuevo proyecto laboral que le ocupa mucho de su tiempo libre y del que esta muy ilusionada: "No quiero decir mucho más porque no se ha dicho todavía qué será. Este es mi trabajo, mi vida, yo entre semana me dedico a esto cuando no estoy en televisión, cuando digo que trabajo, es porque trabajo".



También había mensaje para todos sus haters: "Mirar mi look de camarera porque no me importa, sigo siendo igual de feliz que lo era hace un año, al final a mí nada me va a cambiar, ni la televisión, la gente que me quiere y que me conoce sabe realmente como soy, muy feliz". De esta manera, la expareja de Tom Brusse ha zanjado todos los rumores y ha dejado claro cuál es su trabajo.