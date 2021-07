Portaltic.-WhatsApp ya prueba las encriptación de las copias de seguridad en la nube: con contraseña o clave de 64 dígitos

03-04-2019 Chat grupal en WhatsApp POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA WHATSAPP



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



WhatsApp lleva meses trabajando en un sistema para encriptar las copias de seguridad que se almacenan en la nube, una función que el usuario podrá habilitar en una próxima versión y que requerirá una contraseña, como se ve en la nueva prueba del servicio de mensajería.



La versión beta de WhatsApp para Android (v2.21.15.5) ha incorporado la prueba de la encriptación de extremo a extremo de las copias de seguridad en Google Drive, como ha compartido el portal WABetaInfo.



Esta función de seguridad podrá ser activada por el usuario para proteger el historial de mensajes y los archivos multimedia que guarde en la nube, para evitar accesos no autorizados. El proceso de encriptado solicita la creación de una contraseña, que deberá usarse cuando vaya a restaurarse la copia.



La contraseña es privada, como detalla el portal, lo que significa que solo la conoce el usuario y no se comparte con WhatsApp ni Faccebook, ni tampoco con Google o Apple -que proveen del servicio de almacenamiento en la nube-.



El proceso de encriptación advierte de que el usuario no podrá recuperar la copia de seguridad guardada en la nube en el caso de que pierda el teléfono móvil u olvide la contraseña, como comparte el portal citado.



En lugar de contraseña, también da la opción de generar una clave de encriptación de 64 dígitos, que al igual que ocurre con la contraseña, se solicitará para restaurar la copia, y que si se pierde, WhatsApp no será capaz de recuperarla.