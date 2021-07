Portaltic.-Google rediseña emojis como la tarta, el bikini o el coche para que sean más universales y llamativos

19-07-2021 Rediseño emojis POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GOOGLE



MADRID, 19 (Portaltic/EP)



Google ha rediseñado algunos de sus emoji, como el bikini, la cara con mascarilla o las tijeras, para hacerlos más llamativos y utilizables para un mayor número de usuarios, un cambio que llegará con Android 12 en otoño.



La compañía tecnológica ha anunciado cambios en cientos de sus emoji, para que sean "más universales, accesibles y auténticos", y ha adelantado que podrán utilizarse entre distintas plataformas de la compañía.



La directora creativa y de Emojis, Jennifer Daniel, señala en una publicación de Google que los emoji "tienen una audiencia global y que es importante que sean globalmente relevantes". Por ello, han modificado el diseño de algunos de ellos, como el de la tarta, que ya no es una porción de la tarta de calabaza, sino una tarta entera, que puede representar más opciones de relleno.



También han cambiado el emoji del bikini, para que sea más universal y no parezca que lo lleva puesto un "fantasma invisible"; y el de la cara con la mascarilla puesta, que ahora abre los ojos para representar tanto lo "revelador" que ha sido el último año con la pandemia como el hecho de que llevar mascarilla se ha convertido en una "forma universal de mostrar bondad hacia los demás".



Opciones de transporte, como el camión, el vehículo particular o el taxi, también se han rediseñado exagerando ligeramente el tamaño para que sean más fáciles de ver. Y las tijeras, con líneas más redondeadas, ahora muestran filo. También algunos alimentos, como el arroz cocido, el cruasán, la gamba rebozada o el beicon aparecen "un poco más cocinados".



Los nuevos emoji llegarán en otoño con Android 12, aunque la directiva ha informado de que este mes se podrán enviar y recibir emojis entre distintas plataformas de Google (Android, ChromeOS, Gmail, Chat, YouTube).