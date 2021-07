Pocos festejan la revolución de Nicaragua en su aniversario número 42

Vista de la plaza de la Fe donde se celebraba el acto en honor a la conmemoración de la revolución de Nicaragua, hoy, 18 de julio de 202, en Managua. EFE/Jorge Torres

Managua, 18 jul (EFE).- La revolución popular sandinista cumplirá mañana 42 años. Sin embargo, este domingo no se respiró en Nicaragua el ambiente festivo de antaño ni hubo caravanas en todo el país dirigiéndose a Managua para emular la fiesta del 19 de julio de 1979.

Contrario a otros años, las banderas rojinegras del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y las canciones “revolucionarias” no predominaron en las calles de Nicaragua, salvo en algunas ciudades como Boaco, Granada o Jinotega, donde un grupo de militantes sandinistas hicieron un recorrido por la ciudad.

Las calles áridas de la capital nicaragüense contrastaron con escenas de años anteriores, en las que miles de sandinistas de todo el país se reunían desde un día antes en la ciudad para estar lo más cerca posible del púlpito desde donde hablaba su líder, el presidente Daniel Ortega.

Los acontecimientos que han precedido al aniversario número 42 de la revolución de Nicaragua aparentemente no han sido favorables para el FSLN y Ortega, desde el manejo de la pandemia de covid-19, hasta la ola de arrestos contra opositores, que han despertado repudio a nivel local y de la comunidad internacional, cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones generales.

CRÍTICAS SUSTITUYEN POPULARIDAD

Entre los reclamos al Gobierno de Ortega está el uso de leyes restrictivas que han llevado a la cárcel a quienes critican su gestión, acusados de delitos de traición a la patria.

La ola de arrestos que inició en mayo pasado, más un incremento en la cantidad de personas que han optado por el exilio en los últimos meses, y las denuncias de los médicos sobre un aparente alza de casos y muertes por covid-19, arreciaron las críticas hacia Ortega justo antes del gran día de la revolución.

Incluso el expresidente uruguayo José Mujica (2010-2015), quien no había criticado al líder sandinista, en días recientes firmó una carta de repudio a las acciones de Ortega, promovida por iconos de la izquierda de Latinoamérica y del mundo.

Este año, por primera vez, la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo, portavoz gubernamental, no dio pistas sobre cómo será celebrado el aniversario de la revolución, que es la fiesta más importante del año para los sandinistas.

Por décadas la revolución fue conmemorada en la Plaza de la Fe Juan Pablo II, la más extensa de Managua, donde no cabían los militantes sandinistas, ante la presencia de jefes de Estado, representantes diplomáticos, y cientos de líderes mundiales de izquierda, así como la Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, pero todo eso concluyó en 2018, con la crisis sociopolítica de la que hasta ahora no se recupera Nicaragua.

SIN "MÚSCULO POPULAR"

Hasta la tarde de este domingo no se sabía si Ortega finalmente comparecería ante sus seguidores o se limitaría a dar un discurso por televisión mañana 19.

La prudencia ante la covid-19 fue descartada por la propia Murillo, quien anunció que este fin de semana las instituciones gubernamentales garantizarían “5.000 actividades culturales, recreativas, deportivas, conciertos, eventos, piñatas con los niños, celebraciones en grande”, igual que todos los sábados y domingos en los que no hay aniversario sandinista.

Los militantes del FSLN utilizaron las redes sociales para mostrar su alegría por el aniversario de la revolución. De forma simultánea, las víctimas de los ataques armados contra las manifestaciones antigubernamentales de 2018 compartieron fotografías de sus familiares presos, muertos o desaparecidos, rodeados por la bandera de Nicaragua y una vela.

Desde los sucesos de 2018 el FSLN no volvió a mostrar su “músculo popular”, como se le llamaba a la gente en las calles.

A 24 horas de la celebración del aniversario de la revolución de Nicaragua ese músculo tampoco da muestras de vigor. La escena de miles de nicaragüenses entrando a Managua embriagados de felicidad, para celebrar el “19 de julio”, este domingo no se han visto.