Paraguay vacunará el viernes en su "Día A" a adolescentes con enfermedades

En la imagen, personal médico prepara una dosis de la vacuna Pfizer en la jornada de vacunación en Capiata. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 19 jul (EFE).- Paraguay organizará este viernes el denominado "Día A" para vacunar a los adolescentes de entre 12 y 17 años con enfermedades de base, avanzando en la ampliación inmunológica de las franjas etarias y en medio de un descenso de los casos de Covid, que ha dejado más de 14.000 fallecidos en el país suramericano.

Asimismo, el plan nacional dará otro paso con la vacunación desde este miércoles de las personas de entre 20 y 34 años, anunció en rueda de prensa el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro

Castro señaló que el Ministerio de Salud abrirá a lo largo de este lunes el registro para los adolescentes con enfermedades de base y publicará la lista de patologías que se tendrán en cuenta, que incluye obesidad, diabetes, alteraciones genéticas o problemas pulmonares o cardiacos, entre otros.

Las estimaciones apuntan a unos 50.000 menores como población objetivo de ese "Día A", mientras que en el caso de los jóvenes de entre 20 y 34 años ya hay unos 640.000 registrados, según compartió Castro con los medios.

El director del PAI señaló que una vez que se haya cubierto ese grupo se estudiará cómo proceder con las personas de entre 18 y 19 años.

Esa sería la última franja del país por vacunar, ya que el plan inicial de inmunización de Paraguay no contempla a los menores, salvo aquellos con enfermedades de base.

"Hay un predominio (de casos) por encima de esta edad y es siempre nuestra línea de trabajo, responder un poco a los datos de la Dirección de Vigilancia de la Salud", agregó Castro.

Por su parte, el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, explicó durante la conferencia de prensa la importancia de llegar a este nuevo grupo que se considera el "motor de la enfermedad".

Sequera aclaró que el coronavirus tiene menos impacto entre los menores de 35, según los datos, pero es el grupo "más activo socialmente" y el que se mueve "en diferentes burbujas en un mismo día".

"Vacunando a esta población estamos haciendo una reducción del impacto y una ligera disminución en la capacidad de contagio que va a tener esa persona", puntualizó, e insistió en que una persona vacunada también puede contagiarse.

Con el avance en la vacunación, Sequera manifestó que es "más interesante" que haya más gente con una dosis que "poca gente con dos dosis", pero recalcó que no se puede dejar a nadie atrás.

En este sentido, recordó que todavía "hay muchos rezagados" entre los grupos más vulnerables de la sociedad.

Las cifras de Our World in Data, actualizadas el 11 de julio, muestran que un 9,65 % de la población paraguaya ha recibido, al menos, una dosis de la vacuna contra el coronavirus, mientras que el 1,94 % cuenta con la pauta completa.

El objetivo del país es llegar a unos 4,3 millones de personas, de los poco más de 7 millones que componen su población.

Paraguay acumula 444.992 contagios y 14.288 fallecidos desde marzo de 2020, cuando se detectó el primer caso en el país.

No obstante, los casos han tenido un descenso calificado la semana pasa por Sequera de "bastante vertiginoso" en relación al mes pasado.

De hecho los registros diarios de fallecidos, que se situaban en el centenar y por encima, se han reducido a la mitad.