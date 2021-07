Ortega Cano, discreto a la hora de hablar del nuevo trabajo de Rocío Carrasco

19-07-2021 JOSÉ ORTEGA CANO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Ortega Cano está cansado de escuchar en televisión cómo personas cercanas de su familia se sientan en los platós a hablar de él y de la relación que éste tenía con Rocío Jurado. El último de ellos ha sido Amador Mohedano, que ha afirmado que él no era conocedor de mala relación entre el torero y su hermana, Rocío Jurado.



Al parecer en el segundo documental de Rocío Carrasco vamos a escuchar el testimonio de la propia Rocío Jurado, escrito por su puño y letra en un diario secreto que ahora lo tiene su hija. Además, según se ha afirmado en los platós de televisión, la persona que saldría malparada sería el maestro, algo que no ha sentado nada bien y que ha sorprendido mucho.



Hemos intentado hablar con José Ortega Cano y lo cierto es que ha huido de la prensa en su bicicleta cuando le hemos preguntado por Rocío Carrasco y por las declaraciones de Amador Mohedano en su entrevista más esperada. Sin duda alguna, el torero empezó a pedalear rápido para dejar atrás al reportero.



Minutos más tarde lo volvemos a intentar y Ortega Cano se muestra tajante ante las preguntas del reportero, con el rostro muy serio deja claro que no va a contestar a nada y ignora todas las cuestiones que le hacemos. Y es que Amador Mohedano dejó claro que el motivo de distanciamiento con su sobrina es por el maestro, algo que nunca se había dicho y que nos llamó la atención.