Melgar, Alianza Lima y Cienciano golean en el arranque de la liga peruana

En la imagen, jugadores de Melgar celebran un gol. EFE/José Jácome/Archivo

Lima, 18 jul (EFE).- Alianza Lima, Cienciano, Melgar, Sporting Cristal y Carlos Manucci comenzaron con triunfos la segunda fase del torneo peruano de fútbol que volvió este fin de semana tras la Copa América.

Este domingo, el Melgar goleó por 0-3 al Sport Huancayo en la primera jornada con tantos de Bernardo Cuesta, Luis Iberico y Mariano Vásquez, los dos últimos de penalti por errores de la defensa del Rojo Matador, que sufrió en el último tiempo la expulsión del mediocentro Alfredo Rojas.

Asimismo, el Cienciano goleó 1-4 a Sport Boys con triplete del argentino Danilo Carando, tras dos impecables asistencias de Raziel García, y un tanto del delantero Kevin Sandoval.

Alianza Lima también jugó este domingo y venció por 4-1 al Ayacucho.

Los íntimos se recuperaron del tanto que anotó apenas a los tres minutos el Ayacucho y los goles de Pablo Míguez, Jairo Concha y Aldair Rodríguez, con doblete, sentenciaron el triunfo del conjunto dirigido por el argentino Carlos Bustos, quien no pudo acudir a la cita luego de haber dado positivo al covid-19.

La jornada inicial de la Fase 2 arrancó el sábado con el duelo que igualaron 1-1 el Deportivo Municipal y la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC).

El extremo Erinson Ramírez fue el autor del primer gol del compromiso y el empate lo selló el tanto que anotó de rebote el delantero del conjunto de Cajamarca Ray Sandoval, luego de que el árbitro señalara penalti en el segundo tiempo del partido.

El mismo sábado también fue el turno de Carlos Manucci, que se impuso por 2-0 al San Martín con las anotaciones de Gonzalo Godoy y Javier Núñez, que dieron los primeros tres puntos al cuadro tricolor.

Por su parte, el vigente campeón Sporting Cristal, derrotó por 4-2 al Cantolao en un cotejo con claro dominio del conjunto celeste, que ahora pone en la mira al Arsenal, su rival argentino del próximo miércoles por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana.

La segunda fase de la Liga 1 se jugará con el sistema de todos contra todos en 17 fechas.

Los dos equipos que logren quedar primeros de la tabla acumulada disputarán el play off con Sporting Cristal, que ganó la primera fase del torneo, a no ser que los celestes terminen primeros en la clasificación, lo que les daría directamente la victoria en el campeonato local.