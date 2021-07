María José Suárez y Álvaro Muñoz Esccasi juntos

19-07-2021 ÁLVARO MUÑOZ ESCASSI Y MARÍA JOSÉ SUÁREZ. MADRID, 19 (CHANCE) Hace unos días salía a la luz una información que hacía temblar los cimientos más estables de España. Al parecer un soltero de oro y una mujer recientemente separada se estaban viendo clandestinamente en uno de los hoteles más importantes de Madrid para desfogarse y rendir tributo al amor. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



Hace unos días salía a la luz una información que hacía temblar los cimientos más estables de España. Al parecer un soltero de oro y una mujer recientemente separada se estaban viendo clandestinamente en uno de los hoteles más importantes de Madrid para desfogarse y rendir tributo al amor.



Y es que estos dos protagonistas no podían ser otros que María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. Y es que recordemos que la sevillana rompía su relación con Jordi Nieto el pasado mes de junio tras tres años casados y seis de relación, una noticia que nos dejaba muy impactados, pero a la que no dábamos mayor importancia porque son cosas que pasan en el amor.



A los pocos días, conocíamos el posible romance de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez... y hoy, Europa Press Reportajes ha conseguido las primeras imágenes de estos dos personajes públicos juntos que confirman, de alguna manera, la relación que hay entre ellos.



Y es que llegaban juntos a Madrid, pero se separaban al salir de la estación para evitar ser captados por las cámaras. La modelo, al percatarse de la presencia de la prensa ha intentado despistar haciendo que cogía un taxi, pero ha seguido andando y hablando por teléfono, e incluso haciendo gestos a Escassi, que la esperaba en otra acera.



Por su parte, el jinete, que lucía la misma mascarilla que la modelo y llevaba las dos maletas, ha intentado despistar intentando coger un taxi. Al ver que no podían, la modelo, por un lado, y Escassi por otro se han metido dentro de un hotel cercano. Unos comportamientos extraños que nos llaman la atención teniendo en cuenta la edad que tienen cada uno, pero que de alguna manera, confirman lo que se venía contando.