Líder de Haití renunciaría tras perder la lucha por el poder

(Bloomberg) -- El primer ministro interino de Haití, Claude Joseph, quien ha liderado el país desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio, dimitirá en los próximos días pese a la lucha por el poder que está en curso.

El lunes, Joseph dijo a The Washington Post que entregará el país a Ariel Henry, un neurocirujano que había sido nombrado primer ministro dos días antes del asesinato de Moïse pero que nunca fue juramentado. The Associated Press, citando al ministro de elecciones, Mathias Pierre, confirmó el informe.

Henry siempre ha sostenido que él es el líder legítimo, pero Joseph parecía tener el respaldo de los agentes de poder de Haití y elementos de la comunidad internacional.

El sábado, esa dinámica cambió cuando Core Group, un bloque de Gobiernos extranjeros influyentes que incluye a Estados Unidos y Canadá, instó a Henry a formar un nuevo Gobierno y celebrar “elecciones legislativas y presidenciales creíbles”. Joseph no fue mencionado en el breve comunicado.

Joseph habló con el Washington Post y dijo que se había estado reuniendo con Henry durante la semana pasada para resolver la disputa. No está claro cuando podría tener lugar la transición.

El cambio de poder se produce mientras Haití todavía está investigando el escandaloso asesinato de Moïse en su casa por un grupo de hombres que incluía a exsoldados colombianos.

Nota Original:Haiti Leader Says He Will Step Down After Losing Power Struggle

