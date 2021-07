La marchadora checa Drahotova, autorizada por su federación a ir a los Juegos

La checa Anezka Drahotova, subcampeona de Europa en 2018 de 20 km marcha, fue autorizada a competir en los Juegos Olímpicos de Tokio por su federación, quien levantó las acusaciones de dopaje que pesaban sobre ella, anunció este lunes la instancia.

Según la federación, Drahotova logró demostrar que las anomalías en su pasaporte biológico habían aparecido por "causas naturales" debido a un "cambio en sus hábitos alimenticios".

Las irregularidades se detectaron durante un test realizado por la agencia antidopaje checa antes del Europeo-2018.

"Tengo la conciencia tranquila, no me he dopado y no he incumplido ninguna regla. Es un gran alivio", declaró la atleta.

La checa de 25 años se proclamó campeona del mundo en categoría junior en los 10 km marcha en 2014 y ese mismo año fue bronce en el Europeo junior en 20 km marcha.

frj/cdw/bk/chc/gh