Joaquín Cortés y Mónica Moreno acuden a una revisión de su hijo Andreas

14-07-2021 Joaquín Cortés y Mónica Moreno acuden al hospital con sus dos hijos. MADRID, 19 (CHANCE) Joaquín Cortés reconoce que conoce a Kiki Morente desde pequeño y le desea toda la felicidad del mundo: "Nunca he habado de estos temas en toda mi vida, 40 años que llevo en esto. No puedo decir nada, son gente que conozco desde que ha nacido, son como familia".



Joaquín Cortés reconoce que conoce a Kiki Morente desde pequeño y le desea toda la felicidad del mundo: "Nunca he habado de estos temas en toda mi vida, 40 años que llevo en esto. No puedo decir nada, son gente que conozco desde que ha nacido, son como familia".



Sobre cómo se encuentra su hijo Andreas tras el susto de salud, comenta: "De momento gracias a dios estupendo, ya nos hemos llevado el susto tan grande, pero hay que dar gracias a dios por tenerlo aquí con nosotros y nada, seguir hacia adelante en la vida" y en cuanto a cómo se tomó su hermano pequeño esta situación, comenta: "Estaba ahí preocupado, pero bueno, él intuía algo, pero también es muy pequeño, es un bebé todavía. Intuye cosas, pero no sabe el por qué".



A la espera de marcharse de vacaciones, Joaquín explica que: "Me encantaría, no hemos salido antes por el problema que hemos tenido, hemos tenido que retrasarlo todo, pero nos queremos ir de vacaciones como todo el mundo, desconectar un poco y oxigenarnos".



Hemos visto también como Joaquín Cortés y Mónica Moreno acudían al hospital junto a sus hijos Romeo y Andreas para una revisión rutinaria. Mientras que Mónica se encargó del mayor de sus hijos, el artista cargó con el pequeño Andreas y sus pertenencias.



Joaquín Cortés y su mujer salían del hospital tras una revisión rutinaria con su hijo Andreas y comentan: "Todo bien y ahora Romeo es al que tenemos que cuidar, está un poquito ahí" feliz con su faceta como madre, el artista bromea cuando le preguntan por aumentar la familia de nuevo: "Bueno... te parece poco, acabo de tener uno, darme tiempo. Muchas gracias, es que nos tenemos que ir corriendo a comprar medicamentos y cosas".