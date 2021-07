JJ.OO/Tenis.- (Análisis) El tenis español quiere rendir en Tokio sin Nadal

26-06-2021 Equipo español de tenis para los Juegos de Tokio DEPORTES RFET



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El equipo olímpico español de tenis estará liderado por Garbiñe Muguruza y Pablo Carreño en los Juegos de Tokyo 2020 en busca de las medallas, con la gran ausencia de Rafa Nadal, quien cuida cada vez más su calendario y renunció al asalto de un tercer oro.



A sus 35 años, Nadal tiene claro la necesidad de "escuchar" a su cuerpo para tratar de tener la carrera más longeva posible. Con este objetivo, el pasado 17 de junio, el balear anunció que no estaría en Tokio, al igual que también renunció a Wimbledon. Un par de días antes, Roberto Bautista se había bajado también de los Juegos, alegando una temporada y un calendario intensos.



El de Manacor es el mejor tenista español de la historia también por su palmarés olímpico, ya que tiene el oro individual de Pekín 2008 y el de dobles junto a Marc López en Rio 2016, el que fuera su regreso olímpico como abanderado tras perderse Londres por lesión.



Sin el campeón de 20 'Grand Slams', España pierde su mejor opción de medalla pero mantiene un equipo competitivo, el que formarán Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Sara Sorribes y Paula Badosa en individual femenino y Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, Pablo Andújar y Roberto Carballés, en individual masculino.



Además, las parejas inscritas para las pruebas de dobles, bajo el criterio técnico de Anabel Medina y Sergi Bruguera, capitanes de la Billie Jean King Cup y Copa Davis, son: Garbiñe Muguruza-Carla Suárez, Sara Sorribes-Paula Badosa, Pablo Carreño-Alejandro Davidovich y Pablo Andújar-Roberto Carballés.



MUGURUZA TIENE EL TENIS Y LOS GALONES



Como doble campeona de 'Grand Slam', Muguruza, fiel devota del espíritu olímpico, afronta sus segundos Juegos tras caer en cuartos de final en 2016. La hispano-venezolana es uno de los mayores talentos del circuito de la WTA, siempre motivada en los grandes escenarios, aunque este 2021, de nuevo irregular.



'Garbi' comenzó el año prometiendo, con el título en Dubái, el primero en dos años, y las finales de Yarra Classic Valley y Doha, además de brillar en el Abierto de Australia donde le faltó temple para tumbar en octavos a la posterior campeona Naomi Osaka. Las lesiones le hicieron perder ese buen ritmo y la confianza recuperada, para tropezar en la gira sobre tierra y en hierba tampoco llegar a explotar pese a dos buenos partidos en Wimbledon.



Con las dudas de los últimos resultados pero con el plus de una cita como los Juegos, Muguruza lidera la baza española de lograr una medalla que en individual femenino no cae desde Arantxa Sánchez Vicario en Atalanta 1996. Por ella peleará también Carla Suárez, en su gira de despedida de las pistas y tras superar un cáncer.



La de Las Palmas de Gran Canaria anunció en abril que había superado el linfoma de Hodgkin y, tras el contratiempo que supuso el covid a la que ya tenía anunciada como última temporada, se despide este 2021 con la opción de jugar las grandes citas.



Mientras, a Badosa y Sorribes su estreno olímpico les viene en el mejor momento. La gerundense está brillando y acude a Tokio tras demostrar que puede ganar a cualquiera. Campeona de su primer torneo, el de Belgrado, en una campaña muy regular, también logró cuartos en Roland Garros y octavos en Wimbledon. La castellonense, por su parte, también ha dado un paso adelante, ganó este curso su primer título WTA, el de Guadalajara, y está dejando épicas batallas casi cada semana.



DJOKOVIC, EL COCO EN EL CUADRO MASCULINO



En el torneo masculino, es difícil que España no eche de menos a Nadal o a Bautista. Carreño parte con el mejor ranking de la Armada y además como reciente campeón en la tierra de Hamburgo. El asturiano confía en hacer un buen papel y sacar su mejor juego, sin importar el cambio de superficie a dura, en la que llegó a ser doble semifinalista del Abierto de Estados Unidos en 2017 y 2020, en un tramo de la temporada que suele rendir con vistas a la gira norteamericana.



Además, Andújar pone también la experiencia al servicio del equipo español, aunque a sus 35 años es por primera vez olímpico. El conquense vive una segunda juventud este 2021, capaz de ganar a Roger Federer o Dominic Thiem, con lo que puede permitirse soñar. El desparpajo y juego agresivo lo pondrán un Davidovich al alza y Carballés.



El malagueño absorbió los días previos del mismísimo Nadal, entrenándose en su Academia y seguro recibiendo algún buen consejo del doble campeón olímpico. El tinerfeño, con semifinales en Bastad (Suecia) la semana previa a Tokio, tratará de dar la sorpresa en el intento de que España no eche de menos a su gran referente y añada alguna medalla más a un palmarés olímpico con 12 metales (2 oros, 7 platas y 3 bronces).



Pese a las distintas bajas, hay uno que no falla y que parece tener ya el oro colgado en su pecho. Novak Djokovic buscará el gran trofeo que le falta en un año además que puede ganar el conocido como 'Golden Slam', el oro olímpico y los cuatro 'grandes'. El de Belgrado, reciente campeón de Wimbledon, ganó también en Australia y Roland Garros y después de Tokio el objetivo será el US Open.



A pesar de que no estarán ni Nadal ni tampoco Roger Federer, el cuadro masculino tendrá nivel con Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas o Alexander Zverev. Por otro lado, Andy Murray acude a Tokio en su afán de no rendirse, pese a las turbulencias de su recuperación física los últimos años, desde aquel 2016 de gloria en el que, entre otras cosas, se colgó su segundo oro olímpico seguido.



FICHA.



--SEDE: Centro de Tenis de Ariake.



--FECHAS: Del 24 de julio al 1 de agosto.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Sara Sorribes, Paula Badosa, Pablo Carreño, Alejandro Davidovich, Pablo Andújar y Roberto Carballés.