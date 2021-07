JJ.OO/Pentatlón.- (Análisis) El pentatlón moderno español vuelve a unos Juegos con Aleix Heredia

19-07-2021 Aleix Heredia en el Mundial de Egipto de Pentatlón Moderno de 2021 AFRICA DEPORTES EGIPTO FEDERACIÓN ESPAÑOLA PENTATLÓN MODERNO



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El pentatlón moderno, una de las disciplinas más 'desconocidas' para el público general del programa olímpico, volverá a tener representación española en los Juegos de Tokio gracias a la participación del catalán Aleix Heredia, que tratará de brillar y aumentar la popularidad en España de un deporte con mucha tradición en este evento.



Sin embargo, este deporte era uno de los de mayor relevancia en los antiguos Juegos, según indica el Comité Olímpico Internacional (COI), y fue el propio Barón Pierre de Coubertein el que le devolvió su importancia en el programa deportivo de la cita con su introducción en 1912 en Estocolmo y desde entonces ha sido fijo en el programa.



El que quiere ganar la medalla de oro debe ser el que mejor rinda en las disciplinas de esgrima, natación (200 metros estilo libre), saltos de obstáculos a caballo, carrera y tiro con pistola durante sólo un día y no en cinco como antaño. La combinación de los resultados de las tres primeras pruebas otorga al pentatleta su posición de salida para el cross final de 3.200 metros, con cuatro tandas de disparos como una pistola láser cada 800 metros, algo parecido al biatlón. El que llegue primero a la meta se proclama campeón olímpico.



España nunca ha ganado una medalla olímpica en este deporte, en el que debutó en Londres en 1948, volverá a estar representado tras no hacerlo ni en Londres 2012 ni en Río de Janeiro 2016. En la pasada edición de los Juegos, cerca estuvo de lograrlo Aleix Heredia, al que una lesión finalmente lastró sus opciones, pero se ha quitado la espina pese a los problemas con la pandemia y estará en liza por brillar en la capital japonesa.



El catalán será el decimosexto español, en ocho ediciones del evento deportivo por excelencia, que competirá en el pentatlón moderno y tendrá la difícil misión de intentar acercarse al mejor resultado histórico logrado por un compatriota en unos Juegos, el octavo, y consiguiente diploma, que logró el andaluz Jorge Quesada en Los Angeles 1984.



El punto fuerte del español, que tras Tokyo 2020 se retirará y se centrará en su profesión de médico estético, es la esgrima, mientras que su talón de Aquiles es la natación. Se clasificó tras el Mundial celebrado en El Cairo el pasado mes de junio donde acabó en la decimoséptima posición y se presentará en la capital japonesa como el 27 del ranking mundial y sin la presencia de su hermana Laura, subcampeona mundial junior en 2018 y gran promesa española de este deporte, pero que no pudo sacar el billete.



FICHA.



--SEDE: Musashino Forest Sp Plaza.



--FECHAS: 4-5 de agosto.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Aleix Heredia.