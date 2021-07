01-07-2021 JJ.OO/Gimnasia.- (Análisis) La gimnasia artística española se aferra al innovador Ray Zapata. España estará representada en los Juegos Olímpicos de Tokio en la gimnasia únicamente en la modalidad de artística, la única que logró clasificarse de forma exitosa con los equipos masculino y femenino y que se aferra a la figura de Rayderley Zapata para optar a medalla. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES RFEG



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



España estará representada en los Juegos Olímpicos de Tokio en la gimnasia únicamente en la modalidad de artística, la única que logró clasificarse de forma exitosa con los equipos masculino y femenino y que se aferra a la figura de Rayderley Zapata para optar a medalla.



La gimnasia artística estará sola en la capital japonesa, ya que la rítmica no logró meter a nadie ni individualmente y, sobre todo, por conjuntos, lo que le impedirá defender la brillante medalla de plata que se conquistó en Río de Janeiro hace cinco años, mientras que tampoco se clasificó nadie en la modalidad de acrobática.



Sin embargo, la artística sí cumplió con creces y estará representada por los dos combinados, el masculino y el femenino, este marcado por el infortunio en forma de lesiones, y a nivel individual por un 'Ray' Zapata que ha aumentado su candidatura a subir al podio en el ejercicio de suelo tras acumular experiencia en la ciudad brasileña donde no cumplió con unas expectativas que ahora sí espera ratificar.



El gimnasta nacido en la República Dominicana acudía a sus primeros Juegos en 2016 con el aval de su bronce en el Mundial de 2015 y el oro en los Juegos Europeos del mismo año, pero no sólo no pudo estar en la pelea por el podio sino que ni siquiera sacó su billete entre los ocho mejores para disputar la final.



Apenas la rozó porque fue undécimo, aunque las bajas de dos de sus rivales y las dudas sobre el estado físico del japonés Kohei Uchimura casi hacen que Zapata entrase en la final de una modalidad donde pretende emular a Gervasio Deferr, subcampeón olímpico en Pekín 2008, además de doble oro en salto en Sydney 2000 y Atenas 2004.



El catalán posee tres de las cuatro medallas en Juegos la artística española, que también añade la de Patricia Moreno en suelo, donde el hispano-dominicano quiere ratificar las buenas condiciones atléticas que despertaron la atención del propio Deferr y de Víctor Cano, encargados de convencer al entorno del gimnasta para que no abandonase por ser considerado 'mayor'.



Zapata falló en Río de Janeiro y ahora, con 28 años, acude con ganas de revancha después de un duro ciclo olímpico en el que también sufrió una grave lesión, una rotura del tendón de Aquiles, en el año 2017. Pero nada frenó al de Santo Domingo, al que la pandemia también le dio tiempo para recuperarse de una lesión de tobillo y apretar con toda fuerza para llegar con buenas opciones a Tokio, donde pretende sacar partido al riesgo de su ejercicio.



El gimnasta español ya había innovado en 2016 en su ejercicio de suelo con un elemento en homenaje al propio Deferr al añadir un giro más al doble mortal y medio que hacía el barcelonés y ahora en la capital japonesa usará otra novedad, el 'Zapata II' con el que pretende deslumbrar a los jueces. Consiste en un doble mortal hacia adelante en plancha con pirueta y media en que eleva a 6,4 la dificultad y que a finales de junio le dio el oro la prueba de la Copa del Mundo celebrada en Doha.



Zapata, que sólo competirá en suelo y salto, es uno de los dos gimnastas de la selección de nueve, cinco hombres y cuatro mujeres, que estará en Tokio que ya sabe lo que es disputar unos Juegos Olímpicos junto a otro 'veterano' como Nestor Abad, también de 28 años y que igualmente estuvo en Rio 2016 en el concurso completo donde fue trigesimoprimero.



El resto del equipo masculino, que vuelve tras no poder clasificarse para la cita olímpica de hace cinco años, estará formado por Nicolau Mir, primo del delantero del Wolverhampton y que estará en Tokio con la selección de fútbol, y Thierno Boubacar Diallo. Este, Mir y Abad lograron el oro por equipos en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona de 2018 y formaron parte del conjunto que logró un año después el billete para la capital japonesa. El seleccionador Fernando Siscar cree que han mejorado desde entonces para intentar hacer historia y clasificarse entre los ocho mejores que disputarán la final.



POPA LIDERA EL MERMADO EQUIPO FEMENINO



Por su parte, el equipo femenino intentará brillar con una buena actuación con la que homenajear a Ana Pérez y Cintia Rodríguez, dos de sus mejores gimnastas y claves para devolver al conjunto a una cita olímpica por primera vez desde Atenas 2004, y que no podrán estar por lesión.



La sevillana, olímpica en Río de Janeiro y capitana de la selección, se perderá sus segundos Juegos por culpa de una grave lesión en sus dos tobillos, producida a inicios de este año y de la que no se ha podido recuperar. La balear, que soñaba por fin con cumplir el sueño olímpico tras no poder hacerlo ni en Londres ni en Río, por los continuos dolores en su rodilla izquierda.



Estas dos bajas dejan como líder y referente a Roxana Popa, una gimnasta que tras batallar con infinidad de lesiones que frenaron lo que parecía una gran progresión para estar con las mejores y que la dejaron fuera de los Juegos de Río ha podido demostrar su calidad.



Popa, de 24 años, llegó a dejar de lado la gimnasia, pero volvió en 2019 y lo hizo con fuerza, ayudando al equipo femenino a lograr la clasificación para Tokyo 2020 y firmando una brillante sexta plaza en el ejercicio de suelo en el Mundial de Stuttgart de 2019.



Ahora, en la capital japonesa espera volver a brillar clasificándose para la final de suelo y la del concurso completo y liderar a la selección a un buen resultado por países. A su lado, Alba Petisco y Marina González, de 18 años y Laura Bechdejú, de 19, que también formaron parte del conjunto que conquistó el billete olímpico y que acumularán buena experiencia de cara al futuro y a Paris 2024.



FICHA.



--SEDE: Centro Gimnasia de Ariake.



--FECHAS: 24 de julio-3 de agosto.



--PARTICIPACIÓN ESPAÑOLA: Néstor Abad, Ray Zapata, Nicolau Mir, Joel Plata, Thierno Boubacar Diallo, Marina González, Laura Bechdejú, Roxana Popa y Alba Petisco