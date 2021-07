JJ.OO/Fútbol.- (Análisis) La España olímpica regresa a la acción con grandes opciones de medalla

18-07-2021 El once titular de la selección olímpica española para el amistoso ante Japón. La selección española olímpica de fútbol afronta los Juegos de Tokio con grandes esperanzas depositadas en una generación que ya ha dado alegrías en la reciente Eurocopa y que aspira a pelear por un oro que sólo ha conseguido una vez en la historia, en la cita celebrada en Barcelona en 1992. ASIA DEPORTES JAPÓN RFEF



Ninguno de los convocados en Tokio por Luis de la Fuente vio a 'Kiko' Narváez celebrar el gol definitivo en un abarrotado Camp Nou ante Polonia hace casi 30 años. Esta joven hornada de futbolistas dirigida por el seleccionador riojano tratará ahora, reforzados en sus filas, de desquitarse de la derrota en las semifinales del último Europeo Sub-21 y de confirmar que están más que preparados para el máximo nivel.



Así lo manifestaron tras 'sustituir' a la Absoluta por los positivos por covid antes de la Eurocopa. Aquel 4-0 ante Lituania en Butarque sirvió como test a parte de una plantilla que es, seguramente, mucho más potente y experta para esta cita.



De la Fuente ha incorporado a piezas nuevas y que ya conoce como los madridistas Marco Asensio y Dani Ceballos, y el realista Mikel Merino, los tres jugadores mayores de 24 años, el límite que establece el Comité Olímpico Internacional, y también ha citado seis futbolistas que brillaron hace unas semanas en la Eurocopa como el guardameta Unai Simón, Mikel Oyarzabal, Eric García, Pau Torres, Dani Olmo y Pedri, la gran sensación del pasado torneo continental pese a sus 18 años.



Además, ha citado a otros jugadores que fueron claves en el título continental Sub-21 de 2019 como Jesús Vallejo o Carlos Soler, que se añaden a algunas de las revelaciones de la pasada temporada como Bryan Gil, Marc Cucurella o el goleador del Espanyol Javi Puado.



Todo un mensaje de la ambición de este combinado a pelear por el podio y quitarse la espina de la inesperada eliminación en Londres 2012, donde ni siquiera pudo marcar, y de su no clasificación para Rio 2016. El debut será ante Egipto el 22 de julio, tres días más tarde se medirá a Australia y cerrará la fase de grupos el 28 ante como Argentina en Saitama.



Se trata de la plantilla más potente de los Juegos Olímpicos junto a la de precisamente la albiceleste, oro en Pekín con Leo Messi, Brasil u otras europeas como Francia o Alemania. Los 'verdeamarelhos' son -precisamente- los vigentes campeones y no querrán entregar su corona a las primeras de cambio.



En aquella final de Río, Brasil venció a Alemania en los penaltis y Neymar llevó a su país al único gran título que le faltaba a nivel futbolístico. En esta ocasión su lista no es tan poderosa -el seleccionador no ha llamado a los merengues Vinicius y Rodrygo-, tampoco a Neymar, algo con lo que se había especulado, pero sí a tres mayores de 24 como el veterano Dani Alves, el portero Melo dos Santos y el central del Sevilla Diego Carlos.



La albiceleste, por su parte, integra el grupo de España y no se volvería a medir con los españoles salvo en una hipotética final. El equipo dirigido por Fernando Batista sólo llevará a un futbolista mayor de la edad permitida, Jeremías Ledesma, portero del Cádiz, y destaca que ninguno de los citados es de Boca Juniors o River Plate.



Además de Argentina -campeona en 2004 y 2008-, los jugadores de Luis de la Fuente comparten grupo con Egipto y Australia, dos equipos de menos entidad pero también capaces de comprometer a cualquiera, como dijo el propio seleccionador. Los africanos no han podido contar con Mohamed Salah, que no ha sido cedido por el Liverpool, y los 'aussies' afrontan la cita sin presión pues nunca han subido a un podio olímpico.



En caso de superar el grupo C, España se cruzaría con el D, el llamado 'grupo de la muerte' con selecciones como Brasil, Alemania, Costa de Marfil y Arabia Saudí. A partir de cuartos de final, la 'Rojita' aclararía el horizonte aunque no deberían faltar México, Francia o la anfitriona Japón, con la que empató en su único amistoso previo a días del debut (1-1).



TRES MEDALLAS EN FÚTBOL



España ha conquistado tres medallas olímpicas en fútbol y solo una de oro, la mencionada en Barcelona 1992. Las otras dos preseas fueron de plata (1920 y 2000) en dos citas que nada tuvieron que ver la una con la otra, demostrando la dificultad de triunfar en los Juegos pese a ser una potencia mundial a nivel de clubes en el balompié.



La primera de esas dos platas se logró hace más de cien años en Amberes (Bélgica), en un torneo que se disputó con un formato muy diferente al actual. La selección española, eliminada en cuartos de final, pudo acceder a una ronda de consolación y finalmente llevarse la plata en una extraña resolución. Aquel equipo estaba liderado por el mítico Ricardo Zamora.



Y la segunda fue en el año 2000, en Sidney, cuando los chicos de Iñaki Sáez cayeron por penaltis en la final contra la Camerún de Samuel Eto'o y pese a ir ganando 2-0. Aquella selección española tenía jugadores como Xavi Hernández, Raúl Tamudo, David Albelda y Joan Capdevila, entre otros. Los de 2021, los Mingueza, Vallejo, Fernández, Zubimendi y compañía... ahora quieren la suya.



FICHA.



--SEDE: Sapporo Dome y estadio de Saitama.



--FECHAS: Del 21 de julio al 7 de agosto.



--CONVOCADOS: Unai Simón, Álvaro Fernández, Iván Villar, Óscar Mingueza, Jesús Vallejo, Eric García, Pau Torres, Óscar Gil, Juan Miranda, Marc Cucurella, Jon Moncayola, Martín Zubimendi, Dani Ceballos, Mikel Merino, Carlos Soler, Pedri, Bryan Gil, Marco Asensio, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Rafa Mir y Javi Puado.