JJ.OO/Atletismo.- (Análisis) El atletismo español pretende mostrar su pasión por competir en Tokio

La selección española de atletismo acude a los Juegos Olímpicos de Tokio con la esperanza de que su renovada imagen desde su exitoso paso por Rio 2016 le sirve para mostrar su pasión por competir y dar una gran versión que pueda ser ratificada con unas medallas para las que Orlando Ortega y Mohamed Katir se perfilan como sus principales aspirantes.



'Pasión por Competir' es el lema que suele usar en las redes sociales la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) que ha vivido un ciclo de cinco años con un trabajo que ha dado frutos en forma de nuevas caras, y además en disciplinas en las que no había tanta tradición. Ahora, en la gran cita internacional por excelencia quiere rayar a un gran nivel con los 55 atletas, 32 hombres y 23 mujeres, siete más que en la ciudad brasileña y con la baja a última hora por lesión de Irene Sánchez-Escribano.



Y esta expedición tendrá además un líder reconocido en la figura de Jesús Ángel García-Bragado. El veterano marchador, a sus 51 años, hará historia en la capital japonesa al competir en sus octavos Juegos, algo inédito en el Olimpismo nacional, en su dura prueba de los 50 kilómetros marcha, que, al igual que él, también se despide del programa olímpico del atletismo.



El atleta madrileño se ganó su pasaporte a Tokio en los Mundiales de Doha de 2019, donde terminó octavo bajo unas condiciones que muy exigentes de temperatura y humedad que finalmente parece que no habrá en la cita olímpica, ya que el traslado de la marcha y el maratón a Sapporo, donde los termómetros marcan temperaturas más agradables, y donde García-Bragado busca brillar.



El marchador será fiel a su carácter competitivo y aunque no está señalado como uno de los candidatos a pelear por el podio, su experiencia le podría permitir buscar un valioso diploma olímpico, el tercero de su carrera tras los de Atenas 2004 y Pekín 2008, que le haga recordar con una sonrisa su última prueba.



ORTEGA LLEGA LISTO



Los puestos de finalista son muy valorados por la RFEA, que querrá acercarse a los resultados firmados en Maracaná en 2016, donde volvió a saborear el podio olímpico 12 años después gracias a la saltadora cántabra Ruth Beitia, oro en altura, y al hispano-cubano Orlando Ortega, plata en los 110 metros vallas, a lo que añadió otros dos puestos más de finalistas con David Bustos, séptimo en los 1.500 metros, y Beatriz Pascual, octava en los 20 kilómetros marcha.



Y Ortega vuelve a ser una de las principales bazas para que el atletismo español siga apareciendo en el medallero. El actual subcampeón olímpico ha estado batallando con una lesión poco común en el pie conocida como síndrome de Morton, que le tuvo sin competir desde el mes de febrero hasta finales de junio, donde reapareció con buenas sensaciones en el Campeonato de España.



El percance físico y la pandemia cortaron un tanto el gran momento que estaba viviendo el de La Habana, vencedor de la Liga Diamante en 2019 y el accidentado bronce mundialista en Doha, pero ya dejó claro que tendría tiempo suficiente para aspirar a todo en el Estadio Olímpico.



Ortega llegará con una mejor marca de 13.15 segundos, la novena del ranking mundial, pero señalado como uno de los claros candidatos a pelearle el oro al favorito, el estadounidense Grant Holloway, actual campeón del mundo y único capaz de bajar en 2021 de la barrera de los 13 segundos (12.81). La no clasificación del jamaicano Omar McLeod, oro en Rio 2016, aumenta las opciones, aunque aún le quedarán por delante rivales como el también jamaicano Ronald Levy o el ruso Sergey Shubenkov.



KATIR NO QUIERE PAGAR LA 'NOVATADA'



La otra opción fiable para intentar sumar una medalla se encuentra en el fondo, donde ha emergido de forma casi fulgurante el murciano Mohamed Katir, aspirante por su tremendo estado de forma, pero que también tendrá que lidiar con la presión de ese favoritismo en sus primeros Juegos Olímpicos.



El atleta de Mula, de 23 años, llega Tokio a gran nivel después de haber 'devorado' entre junio y julio las plusmarcas nacionales de, por este orden, de los 1.500 (3:28.76), 5.000 (12:50.79) y 3.000 metros (7:27.64) en poder de Fermín Cacho (3:28.95), Alemayehu Bezabeh (12:57.25) e Isaac Viciosa (7:29.34), respectivamente.



Estas marcas le sitúan en los principales puestos de los rankings mundiales, el cuarto en los 5.000, la prueba que ha elegido para su estreno olímpico y donde su primera obligación será entrar en la final y a partir de ahí pelear con la 'Armada' africana y el noruego Jakob Ingebritsen.



Tras estos dos nombres, las opciones de medalla se reducen aunque siempre hay que tener una mirada puesta en la marcha, donde aunque los focos puedan estar en García Bragado, en los 20 kilómetros marcha puede haber buenas opciones con María Pérez, Álvaro Martín y Diego García Carrera, mientras que Ana Peleteiro se intentará codear con las mejores en un triple salto.



Óscar Husillos (400); Adrián Ben, Saúl Ordóñez y Pablo Sánchez-Valladares (800); Ignacio Fontes, Jesús Gómez y Adel Mechaal (1.500); Mohamed Katir y Carlos Mayo (5.000); Carlos Mayo (10.000); Ayad Lamdassem, Javier Guerra y Daniel Mateo (maratón); Asier Martínez y Orlando Ortega (110 mv); Sergio Fernández (400 mv); Daniel Arce, Fernando Carro y Sebastián Martos (3.000 obstáculos); Eusebio Cáceres (longitud); Pablo Torrijos (triple salto); Javier Cienfuegos (martillo); Odei Jainaga (jabalina); Jorge Ureña (decatlón); Diego García, Miguel Ángel López y Álvaro Martín (20 kms); y Jesús Ángel García Bragado, Luis Manuel Corchete y Marc Tur (50 kms).



María Isabel Pérez (100); Jaël Sakura Bestué (200); Aauri Lorena Bokesa (400); Natalia Romero (800); Esther Guerrero y Marta Pérez (1.500); Lucía Rodríguez (5.000); Marta Galimany, Elena Loyo y Laura Méndez (maratón); Teresa Errandonea (100 mv); Carolina Robles (3.000 obstáculos); Fátima Diame (longitud); Ana Peleteiro (triple salto); Belén Toimil (peso); Laura Redondo (martillo); María Vicente (heptatlón); y María Pérez, Laura García-Caro y Raquel González (20 kms).



Julio Arenas, Laura Bueno, Bernat Erta, Sara Gallego, Samuel García y Andrea Jiménez (relevo mixto 4x400 metros).