JJ.OO.- AliExpress lanza la iniciativa 'One Flag' para apoyar a los olímpicos en Tokyo 2020

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



AliExpress, plataforma global de venta online perteneciente al Grupo Alibaba, ha lanzado este lunes la iniciativa global 'One Flag' para unir virtualmente a los aficionados y deportistas que disputarán, del 23 de julio al 8 de agosto, los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.



One Flag permite a los aficionados de todo el mundo apoyar a los atletas y los Juegos Olímpicos de forma virtual, pues AliExpress transformará los vítores digitales en una bandera que simboliza la fuerza y la solidaridad de una comunidad global unida.



"En AliExpress, estamos comprometidos a conectar a las personas a través de experiencias digitales innovadoras y nos sentimos honrados de asociarnos con el COI para crear una experiencia atractiva e interactiva que une a las personas", dijo Christina Lu, directora de marketing de AliExpress.



"En muchos sentidos, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 serán una experiencia completamente nueva para los atletas y aficionados debido a la pandemia. Dado que los fanáticos no podrán disfrutar de las competiciones desde los estadios durante estos tiempos sin precedentes, nuestra iniciativa One Flag fomenta la unión entre millones de personas que estarán viendo los Juegos Olímpicos en casa este año para mostrar su apoyo a los Juegos Olímpicos y a los atletas", añadió.



Para participar en la iniciativa, se invita a los aficionados a subir una foto de ellos animando los Juegos al sitio web AliExpress One Flag. Cada foto enviada generará un hilo digital en el sitio web, que se utilizará para crear una colorida bandera virtual que representa la idea de ser "más fuertes juntos". Los aficionados también recibirán un certificado virtual que podrán compartir en las redes sociales.



Simbolizando la resiliencia y la esperanza, la bandera digital se actualizará en tiempo real en el sitio web a medida que los aficionados continúen participando y enviando fotos a lo largo de los Juegos de Tokyo 2020.



"Siempre buscamos formas de involucrar a nuestros fanáticos en todo el mundo y en ese sentido estamos encantados de ver a AliExpress lanzar una experiencia digital para animar a los atletas y generar entusiasmo antes de los Juegos Olímpicos", dijo Timo Lumme, Director Gerente de Televisión del Comité Olímpico Internacional (COI).



En España, deportistas nacionales de renombre como Iker Casillas, Ona Carbonell, Feliciano López y Carolina Marín se unirán a AliExpress y a los aficionados en las redes sociales para mostrar su apoyo a los participantes en los Juegos a través de la campaña One Flag. Los fanáticos podrán ver sus tuits compartiendo el certificado de participación de One Flag en la emblemática Plaza del Callao de Madrid, lo que invitará a los aficionados a participar y agregar hilos a la bandera al mismo tiempo.



Los Socios Olímpicos P&G y Visa estarán presentes en el sitio web de la iniciativa One Flag en esta iniciativa de AliExpress en España, uniendo fuerzas para apoyar a los atletas españoles en Tokio. La campaña AliExpress One Flag ya está disponible en el sitio web oneflag.aliexpress.com.



En enero de 2017, Alibaba Group y el COI anunciaron una asociación a largo plazo hasta 2028. Como parte del programa mundial de patrocinio de Olympic Partner o Socio Olímpico (TOP), Alibaba es el socio oficial de "Servicios en la nube" y "Servicios de plataforma de comercio electrónico".



En enero de 2020, AliExpress lanzó una campaña para promover los deportes de invierno y fomentar la participación de los fanáticos en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno Lausana 2020. A través de la campaña Lausana 2020, AliExpress ayudó a conectar a consumidores de todo el mundo con miles de productos destacados de deportes de invierno.