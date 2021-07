India.- Aumentan a más de 30 los muertos por las inundaciones en la ciudad india de Bombay

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El número de muertos a causa de las inundaciones registradas desde el domingo por las lluvias torrenciales en la ciudad india de Bombay, situada en el oeste del país, ha ascendido a más de 30, según el último balance facilitado por las autoridades.



Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of India', hasta el momento se han confirmado 33 muertos y seis heridos en las inundaciones, que han provocado varios deslizamientos de tierra y el derrumbe de viviendas.



Las lluvias han afectado además al tráfico y han provocado cortes del servicio eléctrico de hasta ocho horas en varias zonas de la ciudad, mientras que el aeropuerto ha tenido que cerrar durante cinco horas a causa del elevado nivel de agua en las instalaciones



El primer ministro de India, Narendra Modi, se ha mostrado "triste" por "la pérdida de vidas a causa del derrumbe de paredes en Chembur y Vijroli, en Bombay". "Mis pensamientos están con las familias de luto. Rezo para que los heridos tengan una rápida recuperación", ha señalado a través de su cuenta en Twitter.



Asimismo, el ministro principal del estado de Maharashtra, Udhav Zackeray, ha mostrado su pesar por los sucesos y ha anunciado la entrega de ayudas económicas a los familiares de las víctimas mortales, así como tratamiento médico gratuitos para los heridos.



Las autoridades han emitido la alerta roja y pedido a la población que no salgan a la intemperie ante el peligro de nuevas lluvias en las próximas 48 horas, aunque posiblemente no del calibre de esta última, que ha llegado a dejar más de 200mm de agua en el oeste de la ciudad.