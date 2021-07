Gurriel Jr. pega grand slam y Guerrero Jr. llega a 31 jonrones

El cubano Lourdes Gurriel Jr.. EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO/Archivo

Houston (EE.UU.), 19 jul (EFE).- La explosividad de los maderos latinoamericanos sigue siendo protagonista en el campeonato de las Grandes Ligas, teniendo esta vez como sus mejores exponentes al cubano Lourdes Gurriel Jr., que conectó grand slam, y al dominicano Vladimir Guerrero Jr., que llegó a 31 jonrones en lo que va de temporada.

En la lomita brilló el trabajo del abridor dominicano Wily Peralta, que tuvo una de sus salidas más sólidas.

Gurriel Jr. conectó grand slam y Guerrero Jr. pegó su jonrón número 31 de la temporada, y los Azulejos de Toronto blanquearon 10-0 a los Vigilantes de Texas.

Gurriel Jr. (11) hizo sonar el tolete en el primer episodio contra la serpentina del abridor Mike Foltynewicz.

El cubano sacó la pelota del campo por todo lo alto del jardín izquierdo, haciendo volar la pelota 409 pies.

Con su toletazo de vuelta completa, Gurriel Jr. empujó a la registradora al guardabosques dominicano Teoscar Hernández, al jardinero Randal Grichuk y al antesalista Cavan Biggio.

Guerrero Jr. (31) se mantiene con el tolete encendido y sacó la pelota del campo para continuar a la caza del liderato de las Mayores en el apartado de jonrones, quedando a sólo tres del actual líder, el japonés Shohei Ohtani (34).

Guerrero Jr. mandó la pelota a la calle sin corredores en el camino al cazar los lanzamientos de Foltynewicz en el segundo episodio, cuando el serpentinero sumaba dos outs en la entrada.

En la lomita Peralta trabajó siete sólidos episodios y los Tigres de Detroit completaron "barrida" de fin de semana al blanquear 7-0 a los Mellizos de Minnesota.

Peralta (3-1) se acreditó el triunfo en labor de siete entradas en blanco por segunda vez en tres aperturas.

Peralta, que permitió cuatro hits y dio cuatro bases por bolas, ponchó a cuatro.

El dominicano tiene marca de 3-1 con efectividad de 0.34 en sus últimas cinco aperturas.

Peralta realizó 90 lanzamientos, de los cuales 49 fueron a la zona del strike, y dejó en 1,64 su promedio de efectividad luego de enfrentar a 25 bateadores.

El antesalista venezolano Eduardo Escobar mandó la pelota a la calle y los Diamondbacks de Arizona vencieron 6-4 a los Cachorros de Chicago.

Escobar (21) mandó la pelota a la calle en el octavo episodio llevando a un corredor en el camino contra los lanzamientos del cerrador Rex Brothers, cuando el serpentinero había sacado el primer out de la entrada.

Mientras que el cerrador venezolano José Alvarado se acreditó la victoria de los Filis de Filadelfia por 4-2 sobre los Marlins de Miami, para quienes el primera base venezolano Jesús Aguilar mandó la pelota a la calle.

La victoria se la acreditó Alvarado (6-0) en una entrada.

Por los Marlins, Aguilar (17) pegó de cuatro esquinas en el noveno episodio llevando a un corredor por delante, al cazar los lanzamientos de su compatriota el relevo Ranger Suárez.

El campocorto estrella el dominicano Fernando Tatis Jr., pegó cuatro imparables y los Padres de San Diego derrotaron 10-4 a los Nacionales de Washington el domingo en la finalización de un juego suspendido la noche anterior debido a un tiroteo afuera del "Nationals Park"

El juego se detuvo el sábado por la noche con los Padres ganando 8-4 en la mitad de la sexta entrada.

Tatis Jr. fue uno de los varios Padres que ayudaron a guiar a los aficionados desde las gradas hasta el dugout de San Diego en busca de refugio en lo que se convirtió en una escena caótica mientras la multitud se apresuraba a ponerse a salvo.

El domingo Tatis Jr. tuvo su tercer juego de cuatro hits de la temporada y anotó dos veces para los Padres.

El segunda base venezolano Alcides Escobar conectó cuadrangular en la octava entrada y pegó el sencillo ganador en el noveno episodio, el guardabosques dominicano Juan Soto agregó otro jonrón y los Nacionales de Washington derrotaron 8-7 a los Padres de San Diego.

El partido fue el de la jornada regular, ya que antes ambas novenas concluyeron el juego suspendido el sábado debido a un tiroteo a las afueras del campo de juego. Ese partido los ganaron los Padres con pizarra de 10-4.

Escobar (1) sacó la pelota en el octavo episodio son corredores en el camino, en castigo a los lanzamientos del relevo Emilio Pagán, con un out en la entrada.

En el noveno episodio, Escobar pegó sencillo al jardín central y empujó la carrera de la victoria.

Soto (14) también se voló la barda en el octavo episodio contra los servicios que le mandaba Pagán, con un corredor en circulación, y un out en la entrada.