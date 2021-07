Gremio buscará la clasificación en la Sudamericana en medio de la crisis en la Liga

Fotografía de archivo del jugador Walter Kannemann de Gremio. EFE/Demián Estévez/Archivo

Sao Paulo, 19 jul (EFE).- El Gremio buscará este martes en Porto Alegre ante el ecuatoriano Liga de Quito su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana de fútbol en medio de una crisis en la Liga brasileña, donde ocupa la penúltima posición después de haber conseguido su primera victoria el sábado.

En el partido de ida, disputado la semana pasada en la capital ecuatoriana, el Gremio se impuso por 0-1 con un gol del volante Leo Pereira.

Los dirigidos por el experimentado Luiz Felipe Scolari 'Felipao' consiguieron el sábado su primer triunfo de la Serie A del Campeonato Brasileño al vencer por 0-1 al Fluminense con un tanto del chileno César Pinares, que se recuperó de una gripe.

Con la victoria, el Gremio dejó el sótano de la Liga y ahora con 6 puntos está a 22 del líder Palmeiras.

Felipao no podrá contar por lesión con el atacante Ferreira, el experimentado zaguero Pedro Geromel, Maicon, Leo Gomes y el argentino Diego Churín, mientras que Víctor Bobsin y el lateral Rafinha están con sobrecarga de partidos y no serán tenidos en cuenta.

En la plantilla del Tricolor Gaúcho se destacan el zaguero argentino Wálter Kannemann, el exReal Madrid Lucas Silva y el experimentado goleador Diego Souza, además del promisorio enganche Jean Pyerre.

Liga de Quito derrotó el viernes por 1-0 al Técnico Universitario en la fecha final de la primera fase del torneo de fútbol ecuatoriano, con la mayoría de jugadores suplentes, pues cuidó a sus figuras para el partido de la Sudamericana.

El tanto del triunfo lo anotó el atacante Djorkaeff Reasco, hijo del exinternacional ecuatoriano Néicer Reasco y quien ha venido tomando la posición del artillero colombiano Cristian Martínez Borja, negociado este mes con el Junior de Barranquilla de su país.

Liga saltó al sexto puesto de la tabla de posiciones, con 25 puntos, pero estaba sin ninguna opción para ganar la fase, dominada por el Emelec, que terminó con 34 unidades.

- Alineaciones probables:

Gremio: Chapecó; Vánderson, Ruan, Wálter Kannemann, Bruno Cortez; Fernando Henrique, Lucas Silva, Leo Pereira, Jean Pyerre, Álisson y Diego Souza.

Entrenador: Luiz Felipe Scolari.

Liga de Quito: Adrián Gabbarini; Quinteros, Luis Caicedo, Ánderson Ordóñez, Christian Cruz; Matías Zunino, Ezequiel Piovi, Jordy Alcivar, Jhojan Julio; Luis Amarilla y Djorkaeff Reasco.

Entrenador: Pablo Marini (ARG).

Árbitro: Cristian Garay (Chile).

Estadio: Estadio Arena do Gremio, de Porto Alegre.

Hora: 19.15 local (22.15 GMT).