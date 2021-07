Gattuso se muestra "dolido" por las acusaciones de homofobia y sexismo en internet

El entrenador italiano Gennaro Gattuso se mostró este lunes "dolido" por una campaña en internet que lo retrata como homófobo y sexista, basándose en comentarios muy cuestionables que hizo efectivamente cuando era jugador.

"He tenido que aceptar una historia que me ha dolido mucho más que cualquier derrota o suspensión", se lamentó el excentrocampista del AC Milan, atacado en junio en las redes sociales por aficionados del Tottenham opuestos a su llegada como nuevo entrenador.

"Lo que lamento es que no tuve la oportunidad de defenderme, de explicar que lo que decía la gente en Inglaterra no encajaba conmigo", añadió en una entrevista con el diario Il Messaggero. "Me describieron como alguien que no soy y no había nada que hacer".

La campaña en internet, denominada #NoToGattuso (No a Gattuso), fue decisiva para impedir la firma del italiano con los Spurs, aseguran los hinchas. El portugués Nuno Espirito Santo fue nombrado finalmente en junio para dirigir al club londinense.

"Cosas malas vienen de Facebook y Twitter, donde es posible dar fuerza a cualquier mentira", observó. "No tengo un perfil (en las redes sociales) y no quiero tenerlo. ¿Por qué debería ser insultado?", siguió lamentándose el campeón del mundo de 2006.

#NoToGattuso puso de relieve algunas de las declaraciones más polémicas del italiano, algunas de las cuales se hicieron hace 13 años.

Durante la Eurocopa-2008, Gattuso se declaró "escandalizado" por la legalización del matrimonio homosexual en España. "No estoy de acuerdo con las bodas entre homosexuales. Para mí es entre un hombre y una mujer", lanzó. "Sí, eso me escandaliza, porque creo en la familia", añadió. "Pero bueno, estamos en 2008 y cada uno hace lo que quiere".

"No me gustan las mujeres en el fútbol. Lo siento, pero es así", dijo también en 2013, reaccionando al nombramiento de Barbara Berlusconi, hija del ex primer ministro italiano y propietario del AC Milan, como directiva del club lombardo.

Gattuso fue despedido de la Fiorentina en junio, tres semanas después de su nombramiento. Aunque el italiano no quiso darale vueltas al tema, anunció wue estará "de vuelta pronto" y dijo que está "también disponible para una selección nacional".

