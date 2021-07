Fundador de Sendero Luminoso es atendido en la cárcel por problemas de salud

imagen de archivo del fundador de la banda armada Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. EFE/Ernesto Arias/Archivo

Lima, 19 jul (EFE).- El fundador de la banda armada Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, de 86 años de edad, fue atendido por problemas de salud en la prisión de máxima seguridad en la que cumple cadena perpetua por terrorismo, informó el Ministerio del Interior peruano.

El Comité Técnico del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (CEREC) detalló que Guzmán fue atendido por el servicio de geriatría del Ministerio de Salud desde el 13 de julio por no ingerir alimentos y al día siguiente se le ordenó practicar una serie de exámenes médicos.

Después de haberle realizado una ecografía y exámenes de sangre, Guzmán presentó un descenso en la presión arterial el día 17 y el médico que lo evaluó recomentó su traslado a un hospital para ser monitoreado, a pesar de que se encontraba estable.

"No obstante dicha disposición médica, la cual le fue ratificada y confirmada al interno por parte de su médico particular, se negó a ser trasladado, firmando para ello el Formato de Exclusión de Responsabilidad" del Ministerio de Salud, indicó el comunicado de esa cartera.

La jefatura del CEREC puso en conocimiento del Ministerio Público la negativa de Guzmán de ser trasladado a un centro de salud, y ha informado sobre su estado de salud a su médico, a su abogado, a su familia, a la Defensoría del Pueblo y al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

El domingo, Guzmán se encontraba estable recibiendo atención médica permanente en el centro de reclusión por parte del médico y el enfermero del CEREC, y especializada por parte del personal del Ministerio de Salud, agregó la fuente oficial.

Asimismo, las instituciones que conforman el Comité Técnico del CEREC (Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Marina de Guerra del Perú e Instituto Nacional Penitenciario) ratificaron y garantizaron "el pleno respeto de los derechos de las personas y el marco normativo vigente, así como la adopción de todas las acciones necesarias para que se garantice el derecho a la salud de todas las personas privadas de libertad".

Guzmán tiene una serie de problemas de salud por su edad, incluida la soriasis que presenta desde que fue detenido en 1992 en Lima junto a la cúpula de Sendero.

La organización conocida desde 1980 fue señalada por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR) como la responsable de la muerte de unas 69.000 personas en Perú a raíz de la violencia terrorista desatada por este grupo entre 1980 y 2000.

En los últimos años, diversos brazos políticos de Sendero han promovido la idea del indulto y la excarcelación de Guzmán y los líderes senderistas sentenciados en pos de una reconciliación, pero el tema no es acogido por la opinión pública ni los sectores políticos.