Estela Grande disfruta de Ibiza en amigas

Su relación estaba destinada al fracaso. Estela Grande se dejaba llevar en la casa de 'Gran Hermano VIP' con Kiko Jiménez y esto hacia estallar por lo alto su amor con el hijo de Kiko Matamoros, con el que estaba casada. Desde su participación en este reality y su posterior ruptura no sabemos nada de ella y es que ha dejado la vida pública para dedicarse de lleno a las redes sociales.



Hace unos días veíamos a Diego Matamoros recordando el momento en el que selló su amor con Estela Grande y aseguraba que, aunque no salieran las cosas bien, fue el día más bonito de su vida... por lo que no le importaría repetirlo. Unas declaraciones que sorprendían mucho a sus seguidores y que dejaban a entrever un posible acercamiento entre ambos.



Mientras tanto, Estela Grande disfruta de sus amistades en Ibiza, prueba de ello son estas imágenes donde vemos a la modelo en una terraza de la isla con varias amigas, conversando, haciéndose fotografías para las redes sociales... y viviendo la vida como si no hubiera un mañana.



No cabe duda de que Estela ha pasado página y tiene más que superado su fracaso amoroso con Diego Matamoros, con el que parece que se le vuelve a relacionar... ¿habrá una segunda oportunidad?