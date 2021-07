Erdogan defiende dos Estados en Chipre pero evita más provocación

EFE/EPA/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE

Nicosia, 19 jul (EFE).- El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, defendió este lunes en el norte de Chipre la creación de dos Estados independientes como única solución para una isla que lleva dividida 47 años, pero evitó anunciar una serie de medidas conflictivas filtradas en días pasados por sus medios afines, que elevaron la preocupación tanto local como internacional.

En vísperas de su viaje, Erdogan había asegurado que daría "buenas noticias" para la isla y para el mundo durante el discurso que tenía previsto pronunciar hoy en una sesión extraordinaria en el Parlamento de la autoproclamada República del Norte de Chipre (RTNC) para celebrar la ocupación de la parte septentrional de la isla por tropas turcas en 1974.

Entre estas noticias figuraba, según las filtraciones de los medios oficialistas, la invitación a los desplazados de la comunidad grecochipriota a volver a su tierra, pero bajo administración turcochipriota, o a entregar sus propiedades a cambio de una indemnización.

Este asunto, además de constituir una violación de varias resoluciones de la ONU, hizo temblar a los afectados y a la comunidad grecochipriota y desencadenó un frenesí diplomático entre bambalinas para frenar nuevos retos.

En su intervención en el Parlamento, el presidente se limitó finalmente a reafirmar una idea que lleva propugnando meses, junto su acólito en la RTNC, el nuevo presidente Ersin Tatar: la división definitiva de la isla y la creación de dos Estados independientes y soberanos.

"Ya no es posible que sigamos creyendo en esto (la reunificación) y perdamos otros 50 años. Hay dos Estados separados y dos pueblos separados en la isla", dijo Erdogan.

"Apoyamos plenamente la propuesta presentada en Ginebra por el presidente de la RTNC, Ersin Tatar, de registrar primero la igualdad soberana del pueblo turcochipriota y luego llevar a cabo las negociaciones entre los dos Estados de la isla", añadió.

El presidente turco recalcó que después de tantas negociaciones fracasadas la única "solución justa, permanente y sostenible" debe basarse sobre las "realidades" de la isla.

"No estamos poniendo la vista sobre la tierra de nadie. Nuestra intención no es causar tensión, sino resolver los problemas con el derecho, la ley y el reparto justo", apostilló.

La idea de la partición definitiva de Chipre se intensificó a partir de 2017 tras el fracaso del enésimo intento de la ONU de sellar un acuerdo entre las comunidades para el establecimiento de un Estado bicomunal y bizonal, y culminó tras el fracaso de una nueva conferencia de la ONU el pasado abril, donde Turquía y el liderazgo turcochipriota presentaron su propuesta para la creación dos Estados en la isla.

El nacionalista Tatar, elegido presidente en octubre del año pasado, es el principal valedor de esta estrategia de Turquía, a diferencia de los partidos de la oposición en la RTNC y dos expresidentes de la RTNC que hoy boicotearon la sesión extraordinaria en el Parlamento.

En un acto sin precedentes, los dos antiguos presidentes, Mustafá Akinci y Mehmet Ali Talat, quisieron denunciar con su ausencia no solo su oposición a la partición definitiva de Chipre, sino también la persecución de los políticos y ciudadanos turcochipriotas que critican a Ankara.

De un tiempo a esta parte se han multiplicado las acciones de protesta de ciudadanos turcochipriotas contra los planes de Ankara y bajo el lema "Retira tu manos de Chipre" se han manifestado contra la injerencia de Turquía en sus asuntos internos y sobre todo contra una posible alteración del carácter laico de su comunidad.

Durante su segunda jornada mañana, Erdogan asistirá a una serie de actos culturales y religiosos, relacionados con la celebración del citado aniversario. No se excluye que haya dejado los problemáticos anuncios para algún momento de ese día.