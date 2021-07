El Guaraní de Jubero lidera el Apertura con un River que tumbó a Olimpia

En la imagen, el entrenador del Guaraní Fernando Jubero. EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 18 jul (EFE).- El Guaraní que dirige el español Fernando Jubero colidera el Clausura paraguayo, al vencer a Sol de América (3-0), junto a River Plate, que este domingo dio la sorpresa al doblegar a domicilio a Olimpia (1-3), en la primera fecha del torneo.

Libertad, conquistador del pasado Apertura, no pasó hoy del empate como local ante Guaireña (0-0), mismo resultado que el del otro favorito, Cerro Porteño, ante Sportivo Luqueño.

Decepcionante estreno de Olimpia, el ganador del anterior Clausura, al perder frente a un River Plate que pelea por evitar el descenso, resuelto con el cómputo del Apertura, que terminó en la zona ultraroja.

Y es que el Kelito no dio respiro a los del técnico Sergio Órteman y mandó a su antojo desde el pitido inicial, de forma que en en el minuto 9 se colocaba por delante con cabezazo de Fredy Vera.

El segundo a cargo de Rodrigo Vera y recorte en el marcador con el gol de Néstor Camacho.

El Decano fue a por todas pero el tercero, de Hernesto Caballero, fue un jarro de agua fría del que ya no se recuperó un equipo en el que solo destacó el habitual pundonor del veterano Roque Santa Cruz.

Con ese resultado, Olimpia se coloca en el fondo de la tabla y mira a su revancha en días en Brasil con Internacional, con el que esta semana igualó sin goles en Asunción, en la ida de octavos de la Libertadores.

La otra cara la de Guaraní, en el primer partido de Jubero, en su regreso al Aborigen tras fichar en esta nueva singladura, y que era líder en solitario el sábado al imponerse por 3-0 a un Sol de América.

Un Sol de América que no planteó complicaciones a los locales, comandados por un José Florentín erigido en figura, autor del primer y el tercero de los goles.

Libertad podría haberle acompañado en este primer ascenso a la cima a Guaraní, pero el equipo del argentino Daniel Garnero no pudo con un Guaireña que le tomó la medida y taponó un ataque continúo aunque previsible y errático.

El Gumarelo es el equipo con más refuerzos pero no hay enemigo pequeño y quizá la mente estuvo en el encuentro de la semana entrante en Asunción contra el colombiano Junior, después del excelente resultado en Barranquilla (3-4) que le acerca a semifinales de la Copa Sudamericana.

Empate sin goles entre Luqueño y Cerro Porteño, en el encuentro que abrió la fecha, con el Ciclón reservando combustible para su partido la próxima semana ante el Fluminense, vuelta de octavos de la Libertadores tras perder en casa ante los brasileños (0-2).

12 de Octubre y Nacional también se repartieron los puntos, con dos goles por partido en la cancha del primero.

El choque entre Nacional y Guaraní de la segunda jornada abrirá la prueba piloto para el retorno escalonado del público a los estadios, con un aforo para 2.000 personas.

El proyecto incluirá otros cinco partidos, entre esa fecha y el 1 de agosto, según el protocolo establecido entre la Asociación Paraguaya de Fútbol y el Ministerio de Salud.