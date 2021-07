El fiscal invita a la CPI a visitar Venezuela y establecer "una hoja de ruta"

En la imagen, el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab. EFE/Leonardo Muñoz/Archivo

Caracas, 19 jul (EFE).- El fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, aseguró este lunes que su despacho invitó al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, a visitar el país caribeño para establecer "una hoja de ruta" para "aclarar" las dudas que tenga con respecto a la nación.

"Nosotros publicamos una carta donde, aparte de saludar al nuevo fiscal, Karim Khan, lo invitamos a venir a Venezuela (...) En el terreno, hagamos una hoja de ruta para aclarar lo que haya que aclarar en lo que toca en el examen preliminar que es la fase de complementariedad, cooperación, la colaboración", dijo en una entrevista para el canal privado Globovisión.

En la misiva, publicada el pasado viernes en la cuenta de Twitter de Saab, el Ministerio Público le da la bienvenida a Khan como nuevo fiscal y solicita una reunión de trabajo "para establecer una hoja de ruta y un marco de referencia", aunque no se menciona una invitación formal a Venezuela.

Saab señaló que la misiva fue entregada a Khan el pasado miércoles y que, en la misma, le reiteró la disposición de su despacho de seguir colaborando en el examen preliminar que la corte realiza a Venezuela por denuncias de crímenes de lesa humanidad.

El fiscal indicó en la entrevista que aspira a que esta "carta de cortesía" tenga una respuesta y que la visita al país caribeño se de este año, "cuando sea posible para ambas partes".

Saab expresó que busca la reciprocidad con la CPI y que eso no lo tuvieron con la anterior fiscal, Fatou Bensouda.

"A partir de esa reunión (en noviembre del año pasado) entregamos un informe de casi 800 páginas de actualización de casos, para demostrar que en Venezuela funcionaba la justicia en contra de los violadores de derechos humanos", reseñó.

Continuó diciendo que en enero de 2021 hicieron una renovación de ese reporte y en total han entregado, hasta la fecha, ocho documentos "y frente a eso la anterior fiscal tuvo un silencio total" que consideró "negativo".

"En esta etapa debe existir un cambio de actitud, hay silencios muy hostiles y esa fue la acción de la anterior fiscal", añadió.

La exfiscal Fatou Bensouda dijo el 8 de junio a Efe que esperaba anunciar si abre o no una investigación en Venezuela por crímenes de lesa humanidad tan pronto como el tribunal resolviera una solicitud del país caribeño, algo que confiaba sucedería "en cuestión de días".

Sin embargo, Bensouda dejó el cargo sin hacer un pronunciamiento al respecto.

Bensouda adelantó en noviembre del año pasado que existen "fundamentos razonables para creer" que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. En el último informe hecho público, mencionó posibles delitos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos, cuyas víctimas habrían sido miembros de la oposición.